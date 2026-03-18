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MTR Lab伙拍中关村科学城 物色AI及机械人等科企投资

商业创科
更新时间：16:25 2026-03-18 HKT
发布时间：16:25 2026-03-18 HKT

港铁（066）旗下MTR Lab公布，与北京中关村科学城公司建立生态合作伙伴关系，双方将聚焦智慧城市与可持续发展领域，积极推动人工智能（AI）、机械人、智慧出行、铁路科技、零售科技、房地产科技，以及建筑科技等，前沿技术应用领域的科技企业投资，并支持其业务进一步拓展至海外市场。

中关村科学城向MTR Lab推荐科企

在是次合作中，中关村科学城公司将持续深化整合创新源头资源，邀请MTR Lab加入创新生态圈，并持续向MTR Lab推荐高投资潜力的创科企业，涵盖AI、智慧城市及可持续发展等领域，并透过MTR Lab广泛的创科网络推动试点应用机会、技术落地及跨境拓展，协助企业开拓更广阔的国际市场。

MTR Lab指，是次合作体现香港与北京之间的两地创新协作，结合双方各自优势，促进创新科技与产业的深度融合，积极配合国家发展「新质生产力」的战略方向。

去年接收AI及机械人提案增2倍

该公司指，去年MTR Lab于全球各地接获的潜在投资项目及机会中，AI及机械人相关的提案较2024年增长近2倍，其中来自内地的占比更超过30%。

MTR Lab：扩大内地创科投资生态网络

MTR Lab投资总管史晶表示，其投资组合涵盖香港、内地以至发达国家市场的初创企业，并成功透过战略投资，协助多间源自内地的创新企业开拓海外市场，当中包括AI驱动声学监测领域的企业谛声科技，以及以AI赋能的零售科技公司帷幄。史晶称，中关村科学城公司连结研发机构、孵化器及创新企业，将有助其连系更多高潜力的创科企业，进一步扩大内地的创科投资生态网络。

中关村科学城：北京海淀区有26只独角兽

中关村科学城公司生态事业部副总经理黄菁菁表示，海淀区是北京国际创新科技中心的核心区，截至2025年12月底，海淀区汇聚超过1,900间AI企业，其中26间为独角兽，占北京市70%。黄称，期待透过MTR Lab的全球网络及丰富的国际市场经验，为科技企业提供更多海外机会及试点应用场景，推动业界生态发展，并助创科企业实现全球化发展及业务增长。

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