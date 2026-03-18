无纸证券市场制度年内推出 许正宇称多项措施助券商过渡

无纸证券市场制度将在本年内推出，财经事务及库务局局长许正宇在回复立法会会议上李惟宏议员提问时表示，中央结算系统内的代理人架构将被保留，这将保留投资者透过券商持有证券的选择，以及保留券商现时的角色，并减少对他们现行运作模式的影响。

采取分阶段推行策略

他续指，现时已有多项措施协助券商等顺利过渡，包括无纸证券市场采取分阶段推行的策略；新制度下只是券商人手及纸本程序将会随时间逐步由电子化程序取代，券商所需作出的系统更改则相对有限；证监会及港交所亦一直紧密合作，为券商提供充分的资讯和技术支援。同时，为协助市场更了解并适应新制度，证监会和业界将联合进行投资者教育，包括优化已推出的专门网页，提供一站式资讯服务，载有一系列常见问题解答等。

许正宇表示，政府理解每逢推行新措施，业界会感到一定程度的忧虑，就如2024年实施的恶劣天气交易安排，事实证明只要通过各方全面坦承的沟通及通力合作，做好充分的准备，定能一起顺利落实无纸证券市场制度，提升香港证券市场的整体效率和竞争力，惠及证券业界的发展。

港交所将调整收费结构

另外，由于现时部分收费在无纸证券市场下已不适用，因此港交所将对收费结构进行调整，让收费更简单、更直接及可估算，以及更加贴近其他主要市场的收费模式。为小型券商提供首年会员费费用减免；以及调整股份托管费的费率。根据港交所的评估，约88%小型券商，在落实无纸证券市场后，第一年需支付的相关费用会较之前为低。在第二年起，约65%的小型券商需支付的相关费用会较之前为低。

许正宇又引述证监会数据指出，在股市畅旺下，乐见券商收入有所增长，香港证券业在去年上半年维持稳定增长，净盈利在递增的交易额带动下较之前6个月增加14%至289亿元。其中，交易所参与者的合计净盈利总额为156亿港元，较之前6个月增加34%，C组券商的净盈利倍增至25亿元。去年下半年和今年首两月的交易额继续维持增长，预期券商的收入和盈利有望继续上升。

他还说，政府了解券商因托管已除牌上市公司股票或有可能需要承担相关成本。政府将继续与市场探讨为退市或需特殊处理股份提供场外交易平台。证监会及港交所在过往已就此与市场参与者进行初步咨询，在市场聆听到不同声音，由于相关被除牌公司的基本状况未必具备足够透明度，或较难作出全面评估，散户投资者可能需承担较高风险，对机构投资者的吸引力也有限，是否能够为券商提供相关股份卖出渠道仍有不确定性。港交所将继续梳理各方意见，适时公布具体安排并再征询市场的意见。