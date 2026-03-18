金蝶称「AI+SaaS」重塑市场格局 冀2030年相关收入占比增至50%

金蝶国际（268）董事会主席兼首席执行官徐少春于业绩交流中，再强调集团「AI优先」核心发展策略，直言「AI+SaaS」正重塑行业市场格局，并立下明确目标，即至2030年将集团订阅及AI相关收入占比提升至50%，更强调「2030年要用AI再造一个金蝶」，且称这一目标仍属保守。

去年业绩扭亏为盈

金蝶国际2025年全年实现收入70.06亿元（人民币，下同），按年增长12%；纯利9291.4万元，按年扭亏为盈。业绩公布后，公司股价一度升逾7%，最高报10.2港元。期内集团云服务收入57.82亿元，占总收入82.5%；当中订阅服务收入35.56亿元，按年增长20.9%。



徐少春表示，当前AI软件开发体系已趋成熟，集团亦敲定重磅产品布局，今年5月20日将推出包含数十上百个智能体的AI套件，同时全新AI OS智能体操作系统平台同步亮相。

向AI业务大幅倾斜

为推动AI转型落地，徐少春透露集团已启动全方位调整，不仅考核激励向AI业务大幅倾斜，「凡是在AI表现好的，股票发得更多、激励也会更多」，更将组织架构优化提速，从过去一年一调改为一季度一调。他直言，「现在不是我砸东西推转型，而是管理层、每一个研发员工都在砸，每一个人都在战斗」。

徐少春同时对「AI+SaaS」市场潜力极度看好，称「AI会让这个市场放大百倍、千倍、万倍」，金蝶不仅要实现自身AI转型成功，更要带动中国软件行业摆脱亏损、持续提升盈利水平。

集团业绩表示，已推出内地首个企业级AI原生超级入口「小K」，发布近20款AI原生智能体，覆盖财务、招聘、ESG等多场景，旗下「金钥财报」注册用户近40万。全年AI合约签约金额3.56亿元，新签柳钢集团、深圳能源等大型企业，于ChatBI、智能审单等场景协助企业降本增效，并与火山引擎、阿里云等深化合作，集成主流大模型能力。

