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OpenAI据报最快第四季上市 拟打造ChatGPT成企业「生产力工具」

商业创科
更新时间：11:16 2026-03-18 HKT
发布时间：11:16 2026-03-18 HKT

OpenAI最快今年第四季上市！据外媒《CNBC》报道，OpenAI内部已开始为可能在今年底前IPO作准备，同时强调要将ChatGPT发展成企业与专业人士使用的「生产力工具」。公司又预计，2030年总收入逾2,800亿美元，其中消费者与企业业务贡献将近相等。

「积极转向」高生产力应用

报道指出，OpenAI应用业务行政总裁Fidji Simo上周在一场全体员工会议中表示，公司正加快上市脚步，并「积极转向」高生产力应用场景，未来将更专注于协助企业提升工作效率与生产力。

Simo在会议中又指，下一阶段的机会在于将庞大的使用者基础转化为更高算力需求的客户，公司将透过将ChatGPT发展为真正的生产力工具，推动更多企业与专业人士在工作流程中使用AI。

已扩充财务与投资者关系团队

此外，OpenAI财务总监Sarah Friar近期已扩充财务与投资者关系团队，早前聘请了Block前会计总监Ajmere Dale及DocuSign前财务总监Cynthia Gaylor，其中Gaylor将负责建立公司与投资者之间的沟通管道。
 

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