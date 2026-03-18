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Nvidia宣布重启H200生产 传为中国市场准备Groq AI晶片

商业创科
更新时间：10:02 2026-03-18 HKT
发布时间：10:02 2026-03-18 HKT

英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋周二在一场新闻发布会上表示，公司已获得面向中国众多客户的H200晶片销售授权，目前正在重启生产，又指情况与几周前截然不同。此外，据路透引述消息报道，Nvidia正准备其Groq人工智能晶片的版本以在中国市场销售。

未纳入财务预测

彭博报道指出，Nvidia一直努力恢复其AI晶片的中国销售。此前，由于美国的出口限制，中国市场几乎对这类产品关闭，但特朗普政府已开始允许Nvidia及其竞争对手AMD在中国销售性能较低的晶片版本，但必须获得美国政府许可。目前，Nvidia尚未将中国数据中心收入纳入其财务预测。

该公司上月在一次电话会议上表示，仅从美国获得了一份许可证，可以向中国小量出口其H200晶片；虽然H200性能不如Nvidia目前用于训练和运行AI模型的晶片，但仍然比中国本地现有产品强大。

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