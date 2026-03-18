18亿比特币疑案：KOL身份疑云 回港就安全？｜梁伟聪

已经潜水一段时间的财经KOL火燎森，近日被外媒报道卷入一宗涉及约18.8亿港元比特币的案件，引发市场关注。相关报道所指的「Ping Fai Yuen」，无论姓名、背景，甚至外媒刊登的照片，均与火燎森高度吻合，市场普遍已将两者视为同一人。

据《泰晤士报》报道，涉案夫妇在讨论离婚期间，女方被指涉嫌联同他人转移价值约1.6亿至1.8亿英镑的比特币。报道指，相关资产或透过取得加密货币seed phrase而被转走，并涉及在住所内安装设备以取得相关资讯。不过案件目前仍在英国审理，具体责任仍有待法庭裁决。

后来在2023年8日，袁在与妻子对质时被捕，袁事后承认一项实际身体伤害罪及两项普通袭击罪。在袁向警方报告比特币被盗事件后，妻子于同年 12 月被捕。警方搜屋时发现10个冷钱包、5组恢复种子片语及多只名表。

袁之所以被怀疑是财经KOL火燎森，除了是因为英文译音一样、年龄相若之外，《英国邮报》亦有登出低清相片，与火燎森外貌确有几分相似。

火燎森在2003年声称跟随「股神」巴菲特的投资中石油（0857），决定「碌爆」几十张信用卡，以借得50万元资金买入中石油。并自称2007年高位沽出时，套现接近过千万元。

先别理香港信用于年利率高逾30%，能够欠债4年坚决持货中石油是否合理，这件事都是当年的一宗大新闻，笔者就算尚未投身社会，对股票仍然零认识，但对这次事件至今仍印象深刻。

虽说火燎森在投资界有一定知名度，加上后来传出过几次涉及非法集资及推销虚拟货币售卖机「屈机」的负面消息，有Youtube KOL曾推算其在「夹公仔机」事件便赚近2亿元，身家丰厚并不令人意外。然而，今次案件所涉金额高达 19亿元，仍属相当惊人。

案件另一焦点，在于涉案人士现时据报已身处香港。有市场声音认为，即使案件在英国有进一步进展，由于英国早于2020年暂停与香港之间的引渡安排，当事人未必需要面对即时法律后果，甚至可以「回港避风」。

但实际情况未必如此简单。若涉案比特币、冷钱包或资金流向与香港有关，相关行为有机会触及《有组织及严重罪行条例》下的「处理犯罪得益罪」，本地执法机构理论上仍可按香港法例展开调查。换言之，「返咗香港就无事」，未必成立。

不过又这样说，有传闻，火燎森因为「屈机」事件及夹公仔机事件后，有不少投资者因损手而向其追讨损失，火燎森更曾发表惹火言论称：「所谓苦主连虚拟与实体夹公仔机都分不清， 将两者混为一谈 ，没有资格以受害人自居。」引发损手投资者不满，袁先生会否有勇气回港，并在日子、地点公开的在法庭现身，也是颇令人好奇。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ

🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

相关文章：「AI龙虾」爆红：当AI开始控制你的电脑｜梁伟聪