港企推商用AI代理迎OpenClaw浪潮 担任客服及报价等 取代3名初级职员 业界：中小企仍有戒心

「养龙虾」狂热令人工智能代理（AI Agent）应用越受重视，有本港科技企业借着浪潮，向企业推出AI代理服务。企业AI及网络安全方案供应商UD行政总裁王敏仪表示，该服务推出初期反应热烈，相信「龙虾」出现将大大改变本港中小企的成本结构，加速行业数码转型。但亦有业界指出，不少中小企感到AI代理发展步伐太急速，对于实际应用于工作流程态度仍审慎。

有「龙虾」之称的OpenClaw在AI界掀起安装风气，陆续有企业提供解决方案。一向为中小企提供云端及网络安全服务的UD，近日亦推出与OpenClaw相关的解决方案，收费数百至过千元不等，主打透过云端方式运用OpenClaw，旨在将个人电脑及数据实现物理分隔，提升安全保障。

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取代重复工作 企业成本将巨变

王敏仪表示，该AI代理服务，主要协助中小企用AI参与标准作业流程（SOP），将因应企业的行业、个别需求而制订方案，从而节省成本。她指出，目前服务首要关注安全，「就算一般公司请新同事，都会开新帐号、新电邮」，故推动「云端龙虾」模式，未来亦会开办多个工作坊。

王敏仪认为，AI代理理论上可以取代重复工作的人手，例如客服、入单、设计文件等，甚至从报价至完成落单的整个流程，均自动完成，未来成本结构将发生巨变，「本身香港容许接受力慢都仲有竞争力，但随着有手、有脚、有脑袋AI Agent出现，竞争力会急速下降。」

她举例指，现时AI代理服务，连同伺服器及培训等技术成本，一般月费水平约3000至5000元，但足以取代两至三名初级职员的工作量，「如果你唔用、人哋用，你会慢人10倍」。

助美容院实时编排档期及预约

另一边厢，本港资讯科技顾问公司Adaptive早于去年初已推出「AI Agent」服务，其创办人兼董事总经理黄非凡受访时表示，使用其AI代理服务的企业主要是贸易、美容、教育等行业，亦有不少是从事网店，多数用于客户服务环节，「可以将AI由一个工具变做员工，参与到工作流程。」他举例指，AI代理在处理美容院查询时，可全天候实时编排各个美容师的档期，并同时作出报价、付款及预约。

黄非凡指出，近期中小企明显越来越热衷采用AI营运，但暂未见因为「龙虾」推动需求大增，而且不少中小企仍停留在「做唔做、倾下点做」的阶段，相信主要由于牵涉节省人手，不少公司仍遇到内部阻力。

对于OpenClaw发展，黄非凡表示，OpenClaw的开源、接入电脑系统的特性，在过去未有同类AI代理产品可媲美，该公司亦会研究在内部运作采用OpenClaw，但由于OpenClaw很多配置尚未稳定、成熟，该公司暂时未有计划推出面向客户的「龙虾」服务。

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中小企数码转型倾向按部就班

对于中小企使用OpenClaw或AI代理的取态，香港中小型企业联合会会长郭志华指，近日不少「龙虾」个人资料外泄事故，令业界存在戒心，在数码转型工作普遍仍倾向按部就班，「金钱（权限）最好都系留返畀自己。」

香港中小型企业总商会会长黎卓斌亦呼吁，企业不应冲动、贸然采用新兴技术，不妨观察成效而决定。他指出，近年很多中小企已透过AI大大改变业务运作，亦成功提升营运效益，以避免落后竞争对手，而该会因应会员有不少AI转型的需求，积极与伙伴合作提供支援。

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