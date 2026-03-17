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保诚推「动感守护宝」攻18至30岁人士 保障娱乐活动取消及网购损失等

商业创科
更新时间：15:18 2026-03-17 HKT
发布时间：15:18 2026-03-17 HKT

保诚宣布推出保诚精选「动感守护宝」保障计划，专为18至30岁年轻一代而设，每日保费最平低于1元，除了提供个人意外及第三者法律责任保障外，还加入市场罕有的活动取消及心理健康保障。此外，该计划的网络保障涵盖因网上交易引致的财务损失，包括网购货品未能送达或意外损毁等。

本港逾50万青年为斜杠族

根据保诚年度「保诚财务健康指数」调查发现，18至35岁受访者的财务健康状况整体得分按年下降9.8分，反映年轻一代在追求理想生活与多元发展的同时，面对更大的财务压力与不确定性。保诚财险总经理韩金梁亦表示，香港有超过50万青年为斜杠族，工作生活与收入模式趋向多元，需要更贴合其生活模式的保障方案。

遭起底可赔偿心理疾病咨询费

该项「动感守护宝」计划除了提供基本人身意外保障（每年最高赔偿50万元）及第三者法律责任保障（每年最高赔偿50万元）外，更涵盖市场罕有的活动取消保障及心理健康保障，两者每年最高赔偿额均为5,000元，保障包括因意外罹病或受伤，需接受手术而取消或未能出席娱乐活动的损失订金；以及赔偿在香港因遭受起底及袭击在内等刑事罪行后，于6个月内出现首次诊症的心理疾病而产生的相关咨询费用。

网购意外损毁 最高赔偿5000元

个人现金及网络保障方面，保障在香港遗失个人现金或信用卡被盗用、于香港持牌银行的欺诈网站进行交易、网上购物货品未能送抵或意外损毁及

个人身份被盗用所引致的损失，每年最高保障额5,000元。

该项计划另设3项自选医疗保障，包括住院费用保障（每年最高30万元，每次住院30,000元）、医疗升级保障（每年最高10万元，每次住院 50,000元）；以及门诊费用保障（每年最高7,500元），当中保障普通科及专科诊症、处方药物、X光及化验测试费用，不设医疗网络限制。

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