新盘向隅客带票翻睇再追价 520万购新葵芳花园2房户「憧憬减息利好后市」
更新时间：12:49 2026-03-17 HKT
发布时间：12:49 2026-03-17 HKT
发布时间：12:49 2026-03-17 HKT
马年开局多个新盘开售，投资者及用家入市步伐加快。美联物业葵涌 - 葵涌广场分行营业经理陈伟健 (TIMMY CHAN)表示，该行最新促成葵涌新葵芳花园一个408实呎高层户成交，获新盘向隅客带同支票睇楼，经一轮议价后更追价20万，最终以520万元成功购入。
陈伟健表示，成交单位为新葵芳花园C座高层03室，实用面积约408平方呎，属两房间隔，望开扬市景，为锁匙盘。单位早于2024年9月以590万元放盘，其后累减至500万元水平。
新葵芳花园C座高层03室：
长情业主持货30年 帐赚348万元
买家为新盘向隅客，认为楼价已经见底，加上预期美国下半年将减息利好后市，决定回流二手市场。买家带同支票翻睇单位后随即议价500万元，与业主一番周旋后终追价20万，以520万元成交，折合实用呎价约12,745元。
资料显示，原业主早于1996年1月以约172万元购入上述物业，持货长达30年，是次转手帐面获利约348万元，物业升值约2倍。
最Hit
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快 曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
2026-03-16 10:00 HKT
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
2026-03-15 15:31 HKT
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
2026-03-16 09:54 HKT