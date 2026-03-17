长和旗下巴拿马港口发文轰巴拿马政府 没回应国际仲裁 漠视外国投资

长和（001）旗下巴拿马港口公司发公告表示，巴拿马共和国于不当接管巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港货柜码头数周后，其最新及持续的行为不断削弱其作为外国投资目的地之可靠性。集团表示，巴拿马政府没有在国际商会原订回应期限今年3月13 日前就巴拿马港口公司启动之国际仲裁予以回应，因该国政府声称毫无准备和未能及时回应，原因为尚未聘请律师、不熟悉相关争议，并需要时间制定计划，以申请部份延期。

漠视磋商机制和争端解决程序

不过，公告提到巴拿马政府近日公开宣称其于过去⼀年来已⼀直筹划接管两个货柜码头，而巴拿马港口公司也早于近⼀年前，已就巴拿马政府针对其展开之滥权行动发出争议通知。

公告指出，巴拿马政府⻑期不理会巴拿马港口公司及其投资者多次提出寻求解决⽅案之要求，显示其可能会于仲裁程序中捏造及公布更多毫无根据之指控。集团直言，「⼀个尊重外国投资者之国家，并不会漠视磋商机制和国际争端解决程序」。

强行接管资产 肆意破坏合约

公告又指，巴拿马政府在激进占领、突击搜查及扣押巴拿马港口公司之设施及资产期间及之后，持续漠视法治。巴拿马港口公司⼀直以来就特许经营合约、港口基建及安全事务，与巴拿马保持良好合作，是具备良好往绩之外国投资者。巴拿马政府不但中断巴拿马港口公司两个货柜码头之营运，亦干扰包括多家巴拿马企业等港口供应商之合法角色与权益，并示意巴拿马媒体遏阻巴拿马港口公司的对外传讯。集团再次指出，「⼀个尊重外国投资之国家，并不会采取激进行政行动、强行接管投资者之设施及资产，亦不会肆意破坏合约文件」。

不当扣押文件 践踏法律程序

此外，巴拿马政府亦持续管有其不当扣押得来的投资者文件，拒绝巴拿马港口公司查阅其自家档案、电脑设备及专有受法律保护之文件。该等文件乃巴拿马政府扣押自巴拿马港口公司两个货柜码头设施及⼀处私⼈文件储存设施；当时巴拿马政府在未事先通知巴拿马港口公司的情况下，由武装⼈员陪同进入货柜码头，仅以所谓「港口营运」为由，强行取走巴拿马港口公司之文件。巴拿马政府甚至要求巴拿马港口公司于现正进行之国际仲裁程序中，自行要求归还原属于巴拿马港口公司之文件，同时企图拖慢仲裁程序的进度。集团再次重申，「⼀个尊重外国投资者之国家，并不会不当扣押文件，亦不会践踏正当法律程序」。

因此，上述行径均显示巴拿马政府以违反合约、法律及国际规范惯例，漠视外国投资。对巴拿马港口公司及其投资者而言，巴拿马政府之行为已造成严重且持续扩大的损害。巴拿马港口公司及其投资者永久保留对巴拿马政府⼀切法律权利及追索权。

