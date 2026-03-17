周大福企业据报寻求73亿6月到期贷款再融资 或成楼市信心风向标
更新时间：10:32 2026-03-17 HKT
发布时间：10:32 2026-03-17 HKT
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据外媒引述消息报道，新世界发展（017）母公司周大福企业正寻求一笔6月到期的73亿元贷款进行再融资。报道提到，由于周大福企业持有新世界超过40%的股份，其融资动向备受关注，更被视为银行对香港房地产行业信心的风向标。
研一笔潜在5年期贷款
报道指出，周大福企业正与银行就一笔潜在5年期贷款进行初步讨论，并提到该公司去年在充满挑战的融资环境下，曾动用自有资金偿还另一笔贷款，但未有透露贷款规模。根据彭博社汇编数据则显示，周大福企业早前有一笔70亿港元贷款已于去年7月到期。
此外，郑家纯家族近期亦曾进行一系列投资组合调整，其中包括去年12月将周大福珠宝 （1929） 54%股权注入周大福企业旗下一间公司，同时亦向新加坡胜科工业出售澳洲电力业务Alinta Energy，预计交易将于今年上半年完成。有关交易将使周大福企业的净资产负债比率将由2025年6月的62%降至29%，净负债相对EBITDA亦由7.3倍降至3.7倍。
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