黄仁勋豪言AI晶片创1万亿美元收入 推结合Groq伺服器 建Nvidia软件自驾车队

AI晶片龙头Nvidia（NVDA）一年一度的GTC开发者大会于周一举行，CEO黄仁勋在演讲中发布包括Groq联合伺服器、Vera CPU等多项新品，并宣布Blackwell与Rubin系列AI晶片至2027年底的累计收入机会将达1万亿美元。此外，Nvidia亦宣布扩大与多家企业的合作，并首度揭露下一代Feynman架构晶片的蓝图和太空计划。

Nvidia早前曾预测，旗下Blackwell及Rubin晶片的累计收入有机会至2026年底可达5,000亿美元。黄仁勋在今次大会上将这一预测延伸至2027年，并将目标翻倍至1万亿美元。消息刺激Nvidia股价周一盘中曾急升逾4.8%，其后升幅收窄，最终收报183.22美元，升1.65%。

伙Groq推伺服器 较上一代快350倍

另外，黄仁勋宣布推出全新Nvidia Groq 3 LPX机架式伺服器，将72个下一代Vera Rubin服务器，与256个由初创企业Groq研发的语言处理器（LPU）结合。

Nvidia指出，新系统每秒可生成7亿个Token，速度是上一代Hopper GPU的350倍，高频宽记忆体容量更是Hopper的500倍，有助缓解记忆体瓶颈问题。Groq的LPU晶片将交由三星以4纳米工艺制造，预计下半年开始出货。

进军CPU市场 挑战英特尔

同时，黄仁勋亦闯入由英特尔（Intel）主导的市场，宣布推出全新Vera CPU。他指出，Vera CPU兼具数据中心、游戏PC及手提电脑CPU的特性，能同时处理大量输入及复杂单一指令，且耗电量更低。黄仁勋表示，Nvidia正在销售大量独立CPU，这将成为Nvidia价值数十亿美元的业务。

加强与Uber等公司合作

除此之外，Nvidia宣布新增或扩大与IBM、慧与科技（HPE）及Adobe等企业的合作协议。Nvidia亦加强与Uber的合作，计划于2028年前建立一支采用Nvidia软件的自动驾驶车队。此外，Nvidia亦扩展其自动驾驶业务，现代汽车、日产、比亚迪及吉利均加入Nvidia的机器人的士运算系统。

英国云端运算初创Nscale亦宣布，将在美国西弗吉尼亚州建设装机容量达1.35吉瓦的大型数据中心，采用最新Vera Rubin服务器，堪称全球规模最大的AI运算基础设施项目之一。

研发部署太空数据中心

值得注意的是，Nvidia表示下一代产品命名为Feynman，并展示产品路线图，这一代产品将首次实现铜线与CPO的共同水平扩展。该架构预计将于2028年推出，紧接在该公司的Rubin Ultra晶片之后；另外，黄仁勋表示，Thor晶片已通过辐射认证，正在卫星中运行，目前正在研发部署在太空的数据中心「Vera Rubin Space-1」。