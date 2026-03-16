积金局宣传「好雇主」嘉许计划 刘麦嘉轩挑战GenZ潮语

积金局今日（16日）起推出一系列 「积金好雇主」嘉许计划宣传活动，包括一连十集的《积金好雇主 顾好你将来》短片系列、特刊、报章特稿、社交媒体宣传及专题网页等，最新上线的是由积金局主席刘麦嘉轩挑战一场Gen Z潮语「快问快答」，及由积金局行政总监郑恩赐以其独特的戏剧风格，演绎的好雇主具备的特质。

短片系列已上线两集 仍有八集陆续推出

于首集的短片中，刘麦嘉轩生动讲解了现时包括「财自」（财务自由）、「FAT FAT」（发达）、「世一」（世界第一）、「G.O.A.T」(greatest of all time）四大Gen Z潮语的意思，及其与退休保障的关系，令人印象深刻。

至于同日上线的还有郑恩赐用戏剧的语言风格，演绎的好雇主具备的特质， 该短片亦让人眼前一亮。郑恩赐于短片中说，「在职场上好的雇主就好似「金像奖老板」，其特质对员工不离不弃、关怀员工退休保障。」。

接下来短片仲有八间涵盖大、中、小企及非牟利机构的获嘉许机构会分享他们的「独门秘笈」，既能打造良好企业文化，又可以成功吸引与挽留人才。八间公司的短片将由明天（17日）开始推出。该八间机构为：港铁、新鸿基地产、谭仔国际、嘉顿、卡乐B四洲、香港恒生大学、香港小童群益会及丰盛机电工程集团。

去年有破纪录数量公司或机构获得积金局嘉奖

另外积金局还指出，刚结束的2024至25年度，有破纪录的2,378间公司或机构获得「积金好雇主」嘉许，较去年增加3%，他们合共雇用超过33万名员工，反映越来越多雇主重视员工的退休保障。