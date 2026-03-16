GUM首办强积金大奖 汇丰获颁年度大奖 宏利环球夺「我最强」

强积金顾问GUM今日公布「GUM强积金大奖2025」及颁奖，根据多项指标，分别选出由汇丰强积金智选计划夺得「年度计划大奖」，宏利环球精选(强积金)计划则获选「我最喜爱的强积金计划大奖」。

内地、香港及亚洲区资产相对 「稳阵」

谈及投资建议，GUM常务董事陈锐隆表示，去年底及2026年1月均显示资金持续离开港股，更多资金流入保守基金。

他建议，地缘政治预期还需要较长时间，内地、香港及亚洲区资产相对 「稳阵」，可适度减持美股；保守型投资者可选择保守基金，以稳获2-3厘的回报；而DIS产品以美欧日资产为主，内地、香港资产占比低，今年来回报表现一般。

共颁发逾90个奖项

GUM指，「年度计划大奖」以五大核心元素为评分基础，包括基金表现、市场认受性、费用、管治效能/资产管理及成员支援，评审框架源自GUM自2012年起的「强积金信心指数」研究；而「我最喜爱的强积金计划大奖」由公众投票及市场调查公司抽样访问所组成。

此外，GUM在回报表现、成员选择与体验、领导与管治以及资产管理策略4个维度发出逾90个奖项。