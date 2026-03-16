唐家成：今年股市集资状况乐观 须具前瞻视野推动改革

港交所（388）主席唐家成出席论坛时表示，本港资本市场近年取得非常不错表现，形容今年「开了一个好头」，目前股市日均成交额比去年的2480亿元多近10%，至超过2700亿元；今年首两个月，新股及再融资市场集资额已达去年全年四分之一，很多公司亦正轮候上市，对全年股市集资情况感到乐观。

港交所将严格把关

港交所早前就提升上市机制竞争力，分阶段提出建议并咨询市场，如放宽「同股不同权」上市申请门槛、便利海外企业来港第二上市，以及将保密形式申请上市扩展至所有申请人。唐家成表示，有关建议属重大改革，全面检讨及优化上市机制，而港交所作为前线监管机构，会严格把关，确保上市公司质素，维持市场在国际上良好声誉。

将继续进行投资及改革

他指，未来将继续进行一系列重大投资和市场改革，以支持香港市场的永续发展，其中股份交易手数改革谵询上周已完成，会尽快整理意见，落实一个兼顾香港市场的营运特点，同时能够为上市公司和投资者提供弹性的最终方案，下一步亦准备推进USM无纸化市场，并带领市场过渡至「T+1」结算周期，同时继续进行系统升级。

他认为，作为市场领导者和营运者，必须具前瞻视野，推动改革，带领市场进步，才能在瞬息万变环境中，维持香港作为领先国际金融中心的地位。

透过多元化投资分散风险

谈及中东局势，唐家成表示，透过多元化投资以分散风险已是当务之急，例如入股金管局旗下迅清结算，亦会积极扩展固定收益及货币（FIC）业务，促进债券等非现金抵押品的广泛应用，尤其是以人民币计价的中国国债。