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郭明𫓹料Nvidia投资Groq后 LPU出货料爆升逾10倍 

商业创科
更新时间：17:56 2026-03-16 HKT
发布时间：17:56 2026-03-16 HKT

Nvidia年度GTC大会本周一（16日）起在美国举行之际，天风国际证券分析师郭明𫓹于X发文指出，Nvidia LPU或LPX（语言处理单元）机柜将迎来数量级成长，主要因素包括与Nvidia生态系如CUDA高度整合，大幅降低应用开发与部署门槛；其次是超低延迟推论需求快速增加，包括AI代理如程式码代理（coding agents），以及正在兴起的real-time、consumer-facing与physical-AI等类型应用。

郭明𫓹的最新产业调查显示，Nvidia投资Groq后，LPU出货规划大幅上修。2026至2027年LPU共出货预估约400至500万颗（2026占约30至40%、2027占约60至70%），相较过去年度出货量，将出现10倍以上的数量级成长。

单机柜LPU数量增至256颗

另外，为维持推论解码阶段的超低延迟优势，并因应长文本推理带动的KV cache需求快速成长，Nvidia预计将每机柜LPU数量由目前64颗提升至256颗，以扩大记忆体容量并维持超低延迟效能。

新架构机柜预计于2026年第四季至2027年第一季量产，2026与2027年机柜出货量分别约300至500个，与15,000至20,000个。

郭明𫓹亦列出Nvidia生态整合LPU的三个关键观察重点，包括网路架构中，NVLink Fusion与RealScale的机柜互联；开发者介面中，Nvidia NIM（推理微服务）是否让开发者在部署时无需区分GPU与LPU；以及编译整合中，TensorRT-LLM是否支援LPU的compile-first（先编译）架构。

沪电股份或成赢家

郭明𫓹表示，LPU/LPX机柜量产亦对PCB（印刷电路板）产业有重要意义，关键PCB供应商沪电股份扮演核心角色。LPU/LPX机柜是首度大规模采用CCL M9材料的应用。

若顺利量产，不仅意味著LPU方案的数量级成长将在2027年为沪电股份（002463）带来显著贡献，也代表该公司突破高层板石英布加工技术门槛，有望带动PCB产业展开新一轮成长周期。

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