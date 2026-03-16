Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富卫全年净利润创新高不派息 称属成长型企业 续投入业务与团队建设

商业创科
更新时间：13:53 2026-03-16 HKT
发布时间：13:53 2026-03-16 HKT

富卫集团（1828）公布在港上市后的首份全年业绩创新高，净利润达1.66亿美元（约13亿港元）。集团常务董事兼财务总监薛简能（Sid Sankaran）指出，香港保险业未来几年新业务价值可维持双位升幅，集团有信心持续提升市场份额，亦会继续动用资源投资业务和人才。

香港仍是增长引擎

期内，富卫股东应占盈利1.04亿美元（约8.1亿港元），扭亏为盈，每股基本盈利12.88美仙，不派息。薛简能表示，集团仍属成长型企业，强调集团财务灵活性，将持续投入业务与团队建设，把握各市场增长红利，其中香港仍是增长引擎，目标在2026年取得同样或更强劲的成绩。

市场布局方面，行政总裁黄清风表示，香港不仅是寿险业务增长亮眼，更已发展为全球重要财富管理中心，集团将进一步拓展针对高资产净值客户品牌FWD Private。

中东投资敞口占比低于5%

谈及中东局势，薛简能表示，集团对中东市场的投资敞口占比低于5%，未形成实质性影响，股市风险波动亦已在过去两年透过风险分散完成缓释。

按固定汇率计，富卫去年新增业务销售额按年增25%达24.46亿美元；新业务合约服务边际增长至14.76亿美元，按年增18%，新业务价值增至9.45亿美元，增幅为11%。税后营运利润增5%至4.99亿美元，净利润1.66亿美元，是去年6倍，亦是自《国际财务报告会计准则》第17号实施后，连续第二年创新高。

港澳新业务价值增长44%

富卫指，港澳地区、泰国和柬埔寨、日本以及新兴市场，四个地区业务都带来正面贡献。香港及澳门方面，新业务价值增长44%至4.78亿美元，主要受新业务销售额增长所带动，年化新保费增加51%至12.1亿美元；境内及境外年化新保费较2024年分别增长58%及44%，香港及澳门分部继续专注于其多渠道分销策略，各渠道均录得强劲销售增长。

朱景耀7月起任财务总监

另外，富卫任命朱景耀（David Junius）7月起出任集团常务董事兼集团财务总监，即日起会担任署理集团财务总监，接替将搬回美国的薛简能，薛简能则以顾问身分为集团提供意见与指导，专注集团的一般帐户和机构投资者。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
20小时前
九龙湾私家车失控铲行人路 至少9人受伤
00:30
九龙湾私家车失控铲行人路 至少9人受伤
突发
58分钟前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
22小时前
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
4小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
20小时前
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
4小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
6小时前
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
大国外交
5小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
4小时前