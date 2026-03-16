Google扩展Gemini体验至全港用户 稍后涵盖Mobile App

Google宣布，将逐步扩展Gemini网络应用程式（web app）体验至全港所有用户，稍后亦将涵盖Gemini行动应用程式（Mobile App）。

直接应用Google先进AI模型

Google香港销售及营运总经理余名德表示，扩展Gemini体验将为本港带动更多创造力与生产力，并有助贯彻公司「一齐为香港创新可能」的目标，未来会继续负责任地构建全方位的人工智能生态系统（full-stack AI ecosystem），让AI对每个人都更有帮助。

公司又指，Gemini让用户能直接应用Google先进的AI模型，协助处理日常各项事务，包括撰写复杂的电邮、为个人计划构思灵感，以至筹划家庭旅行。作为一款多模态工具，Gemini为人们透过文字、图像和语音与资讯互动的方式带来更多可能。用户更可生成图像以至音乐等多媒体内容。

