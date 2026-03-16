京东旗下Joybuy进军欧洲 与亚马逊正面竞争 最快「当晚11点前送达」

内地电商市场面临激烈竞争之际，据彭博报道，京东（9618）正进军欧洲市场，并宣布在英国及多个欧洲国家推出旗下电商平台「Joybuy.com」，承诺提供快速配送服务，涵盖中式食品、雪柜、电视机，以至玩具及化妆品等多个品类，将与亚马逊正面竞争。

自建网站进军英国市场

报道指出，京东选择透过自建网站进军英国市场，反映其战略方向出现重大转变。此前，市场曾传出京东有意收购英国电子产品零售商Currys Plc，并曾与连锁超市Sainsbury's洽购百货品牌Argos，惟最终未能成事。

至于京东在欧洲策略聚焦于配送速度，在英国伦敦、以及德国、法国、比利时、卢森堡和荷兰等选定城市，Joybuy核心卖点为「双11」的服务承诺，即只要顾客在早上11点前下单，将于当晚11点前可送达。不过，该服务仍受邮政编码限制，未能覆盖的地区将提供「次日达」或自提柜服务。

物流基建方面，Joybuy在英国的订单将由京东旗下物流公司JoyExpress处理，目前在伦敦附近设有3个半自动化仓库。相比之下，亚马逊在英国拥有超过30个配送中心，目前仍主导著线上零售市场。

分析师指短期面临亏损

独立零售分析师Richard Hyman直言，Joybuy要挑战亚马逊绝非易事，并预计初期将面临亏损。他认为，Joybuy不会有独家产品，因此必须以极低价格才能引起市场关注。

事实上，Joybuy已展开价格战，以苹果AirPods 4耳机为例，英国官方售价为119英镑（约1,234港元），亚马逊标价99英镑（约1,027港元），而Joybuy的定价则低至89英镑（约923港元）。