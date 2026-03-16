CFA协会称股东周年大会为长期责任 非「做完一次就收工」

香港特许金融分析师（CFA）协会发表一份有关股东周年大会（AGM）的报告，当中提出一些建议。CFA协会亚太区资本市场政策资深顾问梁家恩表示，应重置思维，视AGM为长期的责任，而非「做完一次就收工」；应用科技，例如股票代币化，令投票更方便；生态圈应共同承担责任，包括上市公司主席、董事会都要出席AGM。

她举例，日本国民年金（退休金）管理机关GPIF曾表示，期望其基金经理会解释AGM投票的动机和原因，故认为金管局、马会等资产拥有者都可以仿效。她提及，香港缺乏一些组织小股东的组织，这些组织会教育投资者阅读年报和章程等，另会在AGM召开前与小股东沟通和代表投票。除了有平台协调外，此亦会令上市公司更在意小股东。她认为，港府、证监会、港交所（388）可考虑成立相关机构作协调，以提升散户作为长期投资者的信心，「唔系净系话IPO（新股）投完，赚咗，够饮茶，就走了」。

股权太集中会降低市场参与

报告指出，股权高度集中会降低市场对投票及参与的「感知价值」，又引述数据指在亚太区市场中，新加坡、香港、印度、马来西亚、南韩和日本的三大股东合共平均持股比例，分别为59%、58%、50%、50%、44%和40%。她提及，如果股权高度集中，再加上要求将议程事项列入AGM的门槛愈高，意味少数股东几乎是不可能成功提出议程，「连提出都没有机会」。

香港方面，恒指成分股于2023年共提出1101个议程，当中有152个议程获逾10%股东投反对票，为2021年至2025年间最多；而去年为股东提出议案最多的年份，达25宗，2024年只有4宗。另2020年至2023年期间，超过5成公司都曾面对至少一次具争议性的投票。她提及，虽然投票顾问提反对，但对投票结果影响有限，因股权高度集中。