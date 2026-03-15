「AI六小虎」月之暗面据报寻求新一轮融资 估值达1404亿

中国「AI六小虎」之一的月之暗面（Moonshot AI）据报在新一轮融资中，寻求筹集最多10亿美元，使其估值达到约180亿美元（约1,404亿港元），为3个月前估值的4倍多，可见投资者对中国AI初创公司兴趣日益浓厚，但目前尚不清楚最新一轮融资有哪些参与方。

较早前估值显著提升

据彭博引述消息报道，开发「Kimi」聊天机器人的月之暗面已启动讨论最新一轮融资，而该公司今年早些时候获得逾7亿美元融资时，估值达100亿美元，并获阿里巴巴（9988）、腾讯（700）及5Y Capital等加码投资。

报道又提到，公司去年底锁定5亿美元融资时，估值约43亿美元；换言之，目前估值有了显著提升。