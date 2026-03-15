AI已成企业「一把手工程」 5大策略推动组织重塑｜王玮

环球企业业务营运方式正在蜕变，随著AI技术带来颠覆性影响，AI战略部署和技术转型已经不再仅仅是首席讯息官（CIO）的职责，而应成为企业的 「一把手工程」，而CIO也应从技术专家转型为策略架构师，成为CEO的左膀右臂。CEO应该担纲业务和技术领导者，甚至包括其他如人力资源和财务部门之间的协调角色，亲自推动，才可令人工智能（AI）转型及投资规划得到最大成效。



麦肯锡《2026年全球科技议程》指出，顶级企业正将AI和数据融合到公司的营运内，创建由智能推动的企业模式。AI正在改变整个商业生态，科技的新角色是创造价值。CEO是企业大脑，必须领导整体转型，管理层要让先决事项和企业能力达成一致，以支援AI应用。C级主管要合作将愿景和计划转化为实际变革和价值。

在AI转型的过程中，企业CEO担纲重要角色，CIO亦不应再只管技术，两者要互相合作，以技术建构一个现代化的组织；但知易行难，成功需要准确投资技术，例如投资代理人工智能（Agentic AI）以引进自动化、招募顶尖人才提升团队能力；这不单是技术，而是对组织的整体投入，并要与业务目标接轨。我认为在2026年企业C级管理人需采取5大策略：

1. 将技术置于战略核心

CEO要与CIO合作制定业务策略，麦肯锡报告指出，近3分之1的顶尖企业会在未来两年内优先考虑以技术为主导推动商业模式创新，可见技术与企业成长计划将深度融合。企业管理层要清楚地了解并推动技术，将其与业务目标融合。CEO要确保技术优先顺序和业务目标步调一致，实现最大价值。全球业绩领先的企业都正在围绕AI重塑业务，并采用以能力为导向的营运模式，从而获得更大的投资回报。CEO与CIO各有不同职能，但在合作时要有共同视野及目标。

2. 业务与技术团队高叠代优化

有别于年度策略规划，企业现时需要反复检讨并制定业务和技术策略。业务团队与技术团队必须打破隔阂、紧密合作，并将技术与深厚的行业领域知识结合。AI的应用是一个高叠代的过程：首轮AI输出的准确率或适用性可能只有50%到60%，但透过持续的意见回馈与快速叠代（通常需要10到20次的优化），其效能将可大幅提升至90%到95%。这种敏捷的协作模式能确保组织走得比以往更快、更准确。

3. 利用AI推动创新与人才升级

领先企业正在将技术转型计划的重点放在能激发创新的生成式人工智能（GenAI）上。研究报告显示，从技术转型提升得到的创新能力被认定为高绩效企业业务成功的原因之一。除了将AI技术融入到策略核心外，CEO需关注投资技术人才与团队技能升级，在推动创新时要阐明清晰愿景、推动组织变革，并在企业内部倡导持续学习与创新的文化。

4. 升级技术架构与风险管理

强大的数据管理是AI发展的基石。企业必须推动传统应用程式架构的演进，确保其能与AI无缝互动。同时，企业需要发展具备可重复使用性与可扩展性的AI架构。这一切必须建立在严格的风险管理机制之上，涵盖资讯安全、AI道德规范及防护机制（Guardrails），以确保创新不会损害企业信誉与客户信任。

5. 投资核心能力与重塑财务评估

业务主管必须主动学习AI，了解其潜力与「可能性」，并积极获取AI领域知识。同时，这场转型也要求财务总监（CFO）制定全新的工作模式与AI投资策略，CEO要与CFO合作进行预算和财务评估：1) 建立全新的衡量方法，准确评估AI对营运与财务的实际影响；2) 制定可持续的长期AI投资策略；3) 将不同的AI专案与企业整体绩效指标紧密结合，确保投资能转化为实质的商业回报。企业主管要了解成功并非源自于投入更多资金，而是更有效地运用资金，报告指出，企业从技术投资中获得的EBITDA提升幅度可达3倍。

AI投资与价值之间的差距源于策略错位、规模化挑战以及组织惯性。AI重要性已超越网络安全和基建现代化，成为企业未来两年重点投资领域。我要提醒，绩效卓越的公司，投资科技的重心已经从只关注成本而转到要创造价值。CEO和CIO必须携手合作，克服障碍，发挥强大的领导作用，促进协作，扩大AI计划的规模。

王玮

麦肯锡全球资深董事合伙人、麦肯锡亚洲区技术及人工智能业务领导人