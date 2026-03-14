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马斯克xAI创办团队爆离职潮 仅2人留任 紧急重金招揽被拒人才

商业创科
更新时间：18:15 2026-03-14 HKT
发布时间：18:15 2026-03-14 HKT

英国《金融时报》报道，全球首富马斯克（Elon Musk）因极度不满旗下AI初创公司xAI的编程部门的表现，据报下令进行新一轮裁员，更将多名联合创办人扫地出门。据悉，xAI最初的12名联合创办人中，至今仅余下2人留任。

派SpaceX空降专家进行内部审查 两创办人离巢

报道指，马斯克上月将xAI与旗下火箭公司SpaceX合并，筹备可能是史上最大规模的首次公开招股（IPO）。为整顿xAI，他特别从SpaceX及Tesla引入「解决问题专家」对xAI进行内部审查，并解雇多名被认定工作表现不达标的员工。

报道指，负责「Imagine」团队的联合创办人张国栋因编程产品问题被马斯克解除主要职务，并于早些时候在社交平台X上确认消息。另一名联合创办人戴子航亦传出于本周早些时候离职。

员工批人事变动损士气

《金融时报》指出，xAI员工抱怨，人事变动正打击团队士气，并阻碍公司发挥全部潜力。报道又指，在马斯克极度高强度的工作要求下，导致不少研究人员因过劳或被竞争对手以更优厚条件挖角，而选择离开。

面对人才流失，xAI招聘人员正重新联系以往被拒绝的应征者，并重新发出工作邀约，以及开出更优厚的薪酬条件。马斯克周五（13日）更在X上发文表示，「过去几年，许多才华横溢的人在xAI被拒绝录用甚至未获面试机会，我对此表示歉意。」他承诺将重新接触有潜质的人选。

值得注意的是，xAI早前已从编程生成初创公司Cursor挖角Andrew Milich及Jason Ginsberg两名人才。

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