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英伟达拟发布全新「推理晶片」 弃用昂贵高频宽记忆体  迎战Google与Meta夹击

商业创科
更新时间：16:38 2026-03-14 HKT
发布时间：16:38 2026-03-14 HKT

英国《金融时报》引述消息报道，人工智能巨头英伟达（美：NVDA，Nvidia）正准备在即将举行的「GTC 2026」年度开发者大会上，发布一款专为加速AI回应而设计的全新晶片，此举意味Nvidia将打破长期以来以单一处理器应对多种任务的策略。消息指，这款新晶片将专注于AI「推理」（Inference）阶段（即运行而非训练模型），亦是Nvidia去年12月斥资200亿美元（约1,566亿港元）收购初创公司Groq核心团队及技术后，首款亮相的新产品。

首推Groq技术晶片 专攻AI推理市场

报道指，Nvidia计划推出这款基于Groq技术的语言处理器（LPU），与即将推出的旗舰级Vera Rubin  GPU协同工作，旨在迎击竞争对手及应对新型的AI应用。

Nvidia目前正面临初创公司及Google等大客户自研AI晶片的挑战；竞争对手Meta日前亦宣布推出新一代专为推理任务而设的四款处理器。有矽谷创投基金投资者直言：「我们正进入一个不再由英伟达独霸的有趣阶段。」

报道指，过去三年，英伟达庞大的市值主要得益于其GPU成为生成式AI产业的支柱，用于训练如OpenAI的ChatGPT等模型。 

Nvidia行政总裁黄仁勋过往一直主张，单一系统既可用于训练新AI模型，也可以用于运行基于这些模型建构的聊天机器人和编码工具。尽管各大型科技巨头已投入数以千亿美元部署这些系统，但同时亦投资研发自家的专用AI晶片。另外，随AI工具的日益复杂，例如智能体，或迫使黄仁勋放弃「单一处理器应对多种任务」的理念。

弃用昂贵HBM 改用SRAM降成本

据悉，英伟达现有的Blackwell及即将推出的Rubin系统，均高度依赖价格高昂且供应短缺的高频宽记忆体（HBM）。不过，这款融合Groq技术的新晶片将一改传统，改用静态随机存取记忆体（SRAM），而非HBM所使用的动态随机存取记忆体（DRAM）。由于SRAM在市场上的供应相对充裕，加上技术特性上更适合用于加速AI的「推理」任务，料可大幅提升运算效率及控制成本。

美银料2030年推理开支占比达75%

随著AI技术日益普及，市场对推理运算的需求正急速增长。美国银行分析师估计，到2030年，当全球AI数据中心市场规模达到约1.2万亿美元（约9.36万亿港元）时，推理应用的相关开支将占整体支出的75%，远高于去年的约50%，反映该领域势将成为各大科企的兵家必争之地。

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