屈臣氏外籍高层获颁好市民奖 去年英勇落海救人「微小善举能改变生命」

长和（0001）旗下屈臣氏集团欧洲保健及美容产品业务行政总裁Ed van de Weerd，去年在港工干期间于红磡海旁英勇拯救一名堕海女子，获香港警务处颁发「好市民奖」，以表扬其在危急时刻挺身而出、拯救生命的勇敢行为，以及展现的公民责任与关怀精神。Ed今日（14日）特意亲身赴港出席颁奖典礼，接受嘉许。

气温仅13度 女事主未能抓住救生圈

事发于去年11月19日晚上11时，气温仅约摄氏13至16度，当时Ed从荷兰来港出席集团会议期间，在其下榻酒店附近的红磡海旁目击一宗堕海事故，一名女士在海中挣扎并大声呼救。尽管现场已有市民向她抛出救生圈，惟她未能抓住，情况一度十分危急。Ed见状毫不犹豫跳入海中，救起该名女士，并协助将她安全带回岸上。救护人员其后赶抵现场，并将事主送院治理。

去年11月，Ed在红磡海傍发现有女子堕海，当时情况危急，他毫不犹豫跳入海中救起该名女士。

根据网上流传的影片可见，Ed跳入海中后，拿著救生圈奋力游近遇溺女子

称属本能反应 「自己只是尽了本分」

对于勇救一命，Ed表示纯属本能反应，「当时我只是刚好路过现场，眼见情况十分危急，根本来不及多想，完全是凭着本能作出救人的决定。我深信，任何一位懂得游泳的人面对同样情况，亦会作出相同选择，因为当一条生命危在旦夕，无人能够袖手旁观。」

对于获颁好市民奖，Ed感到非常感动与感恩。

对于获颁好市民奖，Ed感到非常感动与感恩，认为自己只是尽了本分，并祝福事主健康快乐。他表示，希望这次经历能够鼓励更多人相信，即使是一个看似微小的善意行动，亦有可能为他人的生命带来改变。

屈臣氏集团行政总裁倪文玲表示，Ed当时在危急关头毫不犹豫跳入水中救人，其真诚与勇气令大家由衷敬佩。Ed不仅拯救了一条宝贵的生命，更提醒大家，关心与尊重身边的人，其实可以十分简单直接。Ed的行动正正体现了集团「关心社区、同心同行」之核心价值。对集团而言，这份精神并非口号，而是一份期望同事于日常生活中实践的信念。

屈臣氏集团行政总裁倪文玲（左）表示，Ed的行动体现集团关心社区的核心价值。

Ed现为屈臣氏集团欧洲健康与美容业务行政总裁，同时兼任集团国际商务总监，负责发展集团于比荷卢地区健康与美容业务。他自2018年加入屈臣氏集团以来，持续推动业务增长及数码转型，并积极参与集团的全球可持续发展工作。

Ed现为屈臣氏集团欧洲健康与美容业务行政总裁，同时兼任集团国际商务总监，负责发展集团于比荷卢地区健康与美容业务。

相关文章：红磡码头女子意外堕海 屈臣氏外籍高层英勇落海救人「只是本能反应」