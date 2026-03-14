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促成TikTok美国业务易主 特朗普政府将从中收取逾100亿美元费用

商业创科
更新时间：12:49 2026-03-14 HKT
发布时间：12:49 2026-03-14 HKT

据《华尔街日报》引述消息报道，在最近完成的TikTok美国业务交易中，特朗普政府将向投资者手中收取约100亿美元的费用。报道指出，这笔款项是协议的一部分，透过该协议，与特朗普政府关系友好的投资者财团，成功从中国母公司字节跳动（ByteDance）手中取得
TikTok美国业务的控制权。

投资者财团已付首期25亿

该投资者财团包括云端运算巨头甲骨文（Oracle，ORCL）、私募股权公司银湖（Silver Lake）及阿布扎比投资者MGX。报道指，当交易于今年1月完成时，这些投资者及其他支持者已向美国财政部支付约25亿美元，并将分期支付余款，直至达到100亿美元总额。

特朗普曾扬言会得到回报 补偿合情合理

事实上，特朗普早于去年9月公布TikTok交易框架时曾扬言，「虽然细节尚未敲定，但我们一定会得到一些回报。」他补充，考虑到交易规模，以及政府投入的资金和心血，收取这笔称为「超额费用（Fee-plus）」的补偿合情合理。

特朗普政府官员对此表示，特朗普在拯救TikTok美国业务，以及与中国展开谈判、解决国会议员对国家安全忧虑等方面发挥关键作用，收取这笔费用具有正当性。

历史学家称极为罕见 远超投行收费标准

历史学家指出，若100亿美元的付款最终落实，将是政府协助促成商业交易后收取费用史上极为罕见的案例。在一般商业交易中，担任顾问的投资银行所收取的费用通常不到交易总额的 1%。以美国银行为例，其为诺福克南方铁路以715亿美元售予联合太平洋铁路的交易提供顾问服务，预计可赚取约1.3亿美元顾问费，这已是单一银行在单一交易中录得的最大笔费用之一。

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