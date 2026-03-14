Meta据报计划裁员两成 以抵销AI设施投资成本

据路透社引述消息报道，Meta正计划进行大规模裁员，影响范围可能达公司总员工数的20%或以上。此举旨在抵销其在AI基础设施上的庞大投资成本，并为AI辅助员工带来的高效营运模式作准备。报道指，Meta尚未确定裁员的具体时间及最终规模，但最高管理层近期已向其他资深领导层透露相关计划，并要求他们开始著手规划缩减方案。截至去年12月31日，Meta全球拥有近7.9万名员工，若按20%比例推算，今次裁员恐波及近1.6万人。

针对相关报道，Meta发言人Andy Stone回应，「这只是关于理论方法的推测性报道。」

若最终裁员20%的数字落实，这将是Meta自2022年底至2023年初推动「效率之年」（Year of Efficiency）重组以来，规模最大的一次裁员行动。当年Meta先后在2022年11月及2023年3月分别裁减1.1万及1万名员工。

豪掷数千亿建数据中心 高薪抢AI人才

过去一年，行政总裁朱克伯格持续推动Meta在生成式AI领域加速布局。为了与对手竞争，Meta开出极具竞争力的薪酬方案，部分合约四年总价值高达数亿美元，只为招揽顶尖AI研究人员加入其新成立的「超级智能团队」。

与此同时，Meta早前宣布计划在2028年前投资高达6,000亿美元兴建数据中心。本周较早前，公司收购专为AI代理构建的社交网络平台Moltbook；另外，Meta正斥资至少20亿美元收购中国AI初创企业Manus。

朱克伯格在今年1月曾暗示，AI投资将带来效率提升。他当时表示，开始看到「过去需要庞大团队才能完成的项目，现在单凭一个非常有才华的人便能胜任。」

科技业裁员潮蔓延

Meta的裁员计划反映今年美国大型企业，尤其是科技界的普遍趋势。多位企业高层直指，AI系统的突破是精简人手的主因之一。例如，亚马逊1月确认裁减约1.6万个职位，占其全球员工总数近 10%；金融科技公司Block上月更裁减近半数员工，其行政总裁Jack Dorsey明言，AI工具正协助公司以更少人手完成更多工作。