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AI代理正取代职场新鲜人 ServiceNow行政总裁发警告「毕业生失业率恐飙至30%」

商业创科
更新时间：09:37 2026-03-14 HKT
发布时间：09:37 2026-03-14 HKT

人工智能代理（AI Agent）软件「OpenClaw」（俗称「龙虾」）凭借强大的自动化执行能力，近日成为科技界热话。随着企业争相引入AI以大幅提升生产力，云端运算巨头ServiceNow行政总裁Bill McDermott接受外媒CNBC专访时，发出严厉警告，预期在未来几年内，应届大学毕业生的失业率可能轻易飙升至30%以上。

AI代理完成工作 年轻人难突围

McDermott直言，当越来越多企业的基础工作交由AI代理代劳，年轻人要在竞争激烈的职场环境中突围而出，将面临前所未有的巨大挑战。事实上，大学生就业市场的警号早已响起。据纽约联邦储备银行数据显示，截至2025年底，刚毕业大学生的失业率约为5.7%，而就业不足率（Underemployment rate）已高达42.5%，创下2020年以来最高水平。

云端运算公司ServiceNow行政总裁Bill McDermott警告，未来几年内，应届大学毕业生的失业率可能轻易攀升至30%以上。
云端运算公司ServiceNow行政总裁Bill McDermott警告，未来几年内，应届大学毕业生的失业率可能轻易攀升至30%以上。

各行各业裁员换AI

事实上，目前各行各业正借助新AI工具削减成本及裁员。金融科技公司Block上月宣布，计划裁减近半数员工，因AI自动化取代更多工作。同时，受AI冲击的忧虑、今年股价下挫逾一半的软件公司Atlassian，亦于本周宣布裁员约10%，以支援对AI的投资。

专家指出，与过往的技术革命不同，AI浪潮正逐步侵蚀白领职位，包括编程及市场营销等职位。企业正透过减少招聘，以更少人手提升生产力。

除此之外，多名科技巨头CEO亦表达裁员的决心。数据公司Palantir行政总裁Alex Karp早前表示，其目标是在减少员工人数的同时，将收入增加10倍；亚马逊行政总裁Andy Jassy去年6月亦指，公司将利用AI工具缩减企业的人力规模。

相关文章：Meta据报计划裁员两成 以抵销AI设施投资成本

AI趋势来临远较想像中快

McDermott进一步透露，ServiceNow的工具将协助企业大幅削减招聘成本。他指出，在客户服务领域，该公司已消除90%以往依赖人手处理的工作场景。这种转变让企业在维持员工人数的同时，仍能提升自由现金流和收入。McDermott重申，「我认为这股趋势来得比人们预期的更快。」

事实上，高盛经济学家Pierfrancesco Mei早前发表的报告表示，尽管目前AI影响产业的失业状况尚算温和，相关迹象已清晰可见。高盛预料，受到AI取代部分职位的影响，美国失业率将由目前的4.3%升至年底的4.5%，若企业加速采用AI，失业率或有继续上行的风险，可能导致今年失业率额外增0.3个百分点。

年轻一代应转向创业

另外，《哈佛商业评论》调查显示，60%企业因将应用AI而减员或准备裁员，29%企业则缩减招募规模。前Medtronic行政总裁Bill George更观察到，律师事务所、经纪商和投资银行的初级职位，正迅速减少。

George亦向年轻一代建议，面对AI浪潮，应转向创业并利用AI开创新的商业模式，而非仅仅寻求传统职位，如此才能在变革中保持竞争力。

相关文章：OpenClaw龙虾潮预示数字员工时代 股市也掀炒风 惟专家警告风险「过多授权可被随意碌卡」
 

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