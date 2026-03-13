无极资本据报早被高盛大摩拒开户 曾设100%「包底」收费模式

廉政公署与证监会日前联合行动，打击内幕交易及贪污行为，涉案的对冲基金无极资本（Infini Capital）再有更多市场触迹被揭露。彭博引述消息人士指，无极资本作风进取，曾因无法通过客户尽职调查，而不获高盛及摩根士丹利开户。

相关新闻：券商高层疑受贿促内幕交易 对冲基金沽空赚3亿 廉署证监联手拘8人 市场人士忧内地潜规则渗透

钱涛以直接谈判配股闻名

报道指出，无极资本创办人钱涛（Tony Chin）擅于「踩过界」，直接与一些公司谈判配股事宜，绕过一般由投资银行负责的交易领域，而无极资本甚至愿意承担超过其对冲基金资产规模的投资。

100%承担需分成50%投资盈利

报道又指，无极资本的背景一直较神秘，过去较为市场认识，主要因为其采取非传统收费模式，并从千禧管理、Point72资产管理等大型公司挖角。报道指出，无极资本其中一个特色，钱涛向投资者提供个人保险，可承担最初10%的损失，如接受50%的盈利分成模式，保额更可达100%。但知情人士指，市场仍对该基金反应平平，其资产规模仍低于4亿美元。

彭博早前报道，摩根大通和瑞银集团，在数个月前已终止与无极资本的的经纪业务合作关系。