任天堂新作爆红 日本销量破100万套 欧美加卖断货 股价自发售以来升近两成
更新时间：17:55 2026-03-13 HKT
发布时间：17:55 2026-03-13 HKT
发布时间：17:55 2026-03-13 HKT
任天堂（Nintendo）（日：7974）最新生活模拟游戏《Pokémon Pokopia》于本月5日全球发售后，首四个销售日的总销量便超过220万份，其中日本本土短时间突破100万份，另有约半数销量来自日本国外。据美国、加拿大，及欧洲等多间实体零售商表示，在首日发售的24小时内便出现缺货情况。
自游戏发售以来，任天堂股价上涨逾18%，今日（13日）收盘报10220日圆，升70日圆或0.69%。惟由年初至今计，任天堂股价仍跌3.54%。
值得注意的是，《Pokémon Pokopia》仅可在Switch 2平台游玩，市场预期该游戏或将带动该主机的销售。任天堂此前曾预测，在截至3月底的财年内，Switch 2销量将达1,900万部。截至目前，该主机已售出1,737万部。
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
2026-03-12 16:50 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT