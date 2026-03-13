任天堂新作爆红 日本销量破100万套 欧美加卖断货 股价自发售以来升近两成

任天堂（Nintendo）（日：7974）最新生活模拟游戏《Pokémon Pokopia》于本月5日全球发售后，首四个销售日的总销量便超过220万份，其中日本本土短时间突破100万份，另有约半数销量来自日本国外。据美国、加拿大，及欧洲等多间实体零售商表示，在首日发售的24小时内便出现缺货情况。

自游戏发售以来，任天堂股价上涨逾18%，今日（13日）收盘报10220日圆，升70日圆或0.69%。惟由年初至今计，任天堂股价仍跌3.54%。

值得注意的是，《Pokémon Pokopia》仅可在Switch 2平台游玩，市场预期该游戏或将带动该主机的销售。任天堂此前曾预测，在截至3月底的财年内，Switch 2销量将达1,900万部。截至目前，该主机已售出1,737万部。