美团王兴指坚定国际化 应聚焦即时零售 「不是各业务都同步调去」

美团（3690）表示，刚召开的2026年管理层沟通会，美团创办人兼首席执行官王兴表示，将坚定国际化、聚焦国际化，「公司对国际化的信心是坚定的，决心是清晰的，但并不盲目扩张，不是各个业务都分别探索。」

国际化发展需相对聚焦

王兴称，过去一年发展下来，该公司对国际化信心坚定、清晰，但需要相对聚焦，「公司坚定的国际化不代表各个业务都应该在这个时候同步调的去」，目前应该聚焦到核心即时零售上。

巴西布局需「忘掉原来成功经验」

美国海外业务Keeta包括香港地区、中东海湾地区主要国家的覆盖，并在巴西展开业务。王兴说，巴西市场长远来看有巨大价值，值得深耕，但在巴西的投入不应该全面铺开，应该选取合适的地点，「然后忘掉自己原来的成功经验，打磨清楚模型之后再扩展」，指出美团在巴西会坚定发展，但不会盲目扩张。