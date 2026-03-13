港企首推龙虾Openclaw应用 工作坊连安装收788元 倡用清水机「养龙虾」免资料外泄

近日AI代理兴起「龙虾」热潮，香港宽频（1310）乘势宣布推出OpenClaw AI应用方案，将设立工作坊，提供安装、培训及安全防护。香港宽频企业方案技术业务总经理周健云表示，目前优先针对教育与安全指导，暂时未有收费应用服务，并在现阶段倡导只让个人用户透过「清水机」参与OpenClaw应用。

左起：香港宽频企业方案技术业务总经理周健云、立法会科技创新界邱议员达根、香港宽频住宅方案行政总裁萧容燕。

工作坊连安装收费788元

香港宽频推出的「AI龙虾养殖场OpenClaw应用方案」，将设立应用工作坊，收费288元，主要协助用户了解AI用途及场景应用，并认识安全风险。如工作坊连同设备安装服务，收费为788元；卸载服务为488元。

香港宽频：不正确使用浪费六成token

周健云表示，坊间不正确使用OpenClaw之下，有约60% token出现浪费，造成用户算力成本负担增加，「有啲对话唔需要用龙虾、有啲方法可以更快捷，我哋会教佢哋best practice（最佳实践方法）。」

不建议企业使用 涉金钱交易有风险

周健云称，该公司优先著重OpenClaw的安全风险，「希望做好头两步，放喺安全、教育」，目前倾向做中立角色，而非供应AI代理服务。他续指，现阶段的OpenClaw应用亦建议只由个人用户使用，而非企业用户；同时提倡客户使用额外的「清水机」（独立运作设备）安装，以及不涉及金钱交易，以避免资料泄漏问题。

周健云解释，OpenClaw与大语言模型（LLM） 同样透过对话向AI下达指令，分别在于OpenClaw可获得用户权限，自动寻找执行方法，并根据用户过往习惯记录，自我学习与改进，举例指其可以管理电邮、安排日程、填写表格等。

住宅方案CEO：待发展成熟探讨服务商机

香港宽频住宅方案行政总裁萧容燕指出，AI发展仍有很多安全隐患，但随著发展成熟，可逐步厘清其好处及保安做法，该公司届时将会跟合作伙伴探讨商机，为香港市民及企业提供相关服务。