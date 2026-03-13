富途将升级旗下AI  助用户更高效执行投资策略

富途证券举办2026年零售投资理财展，并公布即将在AI方面推出多个新功能，包括旗下牛牛AI全面升级，将由「问题助手」升级智能引擎；将推出AI自编指标功能，协助用户更高效执行投资策略与风险等。富途 AI增长中心负责人姚文清表示，富途自从2022年起持续加大AI战略投入，近年来以翻倍速度扩充AI人才和算法团队，目前AI投入在产业部门中占比已相当高，在不同职能部门中也属于前列水平。

他续指，相信AI工具确实能改善投资者体验和效率，同时节省人力投入，但更重要的是希望通过AI工具实现更大规模的业务拓展，为客户提供更优质的服务。他还强调，相信AI将改变行业格局，目前更关注AI战略带来的长期价值而非短期回报，目前对其是战略性投入。

自主研发及搭建AI智能体

被问及富途AI的数据来源，姚文清表示，富途AI智能体平台完全由自己研发和搭建，核心主要包括三个部分，数据层整合富途来自有数据，模型层面针对投资关键环节自建金融模型，算力层采用云基础设施，通过这种架构让富途的AI工具实现更高的精度。他还说，富途AI工具具备多个优势，如由于整合了内部高精度行情数据、自有社区内容和全网搜索信息，数据更全面、精准且更新快；个性化能力更高，在用户授权下可结合历史行为和持仓信息提供更精准回答；及由金融专家参与训练并配备特有工具（如AI量化），AI更懂金融。

左起：富途AI增长中心负责人姚文清；富途证券首席市场总监余启辉。

计划推出亲子证券帐户

去年富途投资展览吸引去超过1.2万人次参加，富途证券首席市场总监余启辉指出，希望今年入场人数较去年实现突破，但是更注重观众的参与深度而非单纯数量，因此今年重点增设了多个了互动形式，如专家答疑和网红（KOL）互动环节，希望观众不仅能获取信息，更能通过深度参与实现投资能力的成长。

富途公布未来计划，包括正计划推出亲子证券帐户服务，协助家庭更早开展投资教育与长线财富规划；计划推出融资交易加密货币服务，实现Web3.0与Web2.0的无缝衔接；支援港元及美元 24/7 银证转帐，最快约4 秒完成入账。

