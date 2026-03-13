伊朗战事恐累美国今年不减息 特朗普再炮轰鲍威尔：别等到下次开会

美伊冲突升级刺激油价飙升，美国总统特朗普再次呼吁联储局主席鲍威尔立即减息。他在社交媒体Truth Social上发文称，「联储局主席总是太迟，鲍威尔今天在哪里？他应该立刻降息，而不是等到下次会议！」

联储局公开市场委员会(FOMC)将于下周3月17日及18日召开议息会议，届时联储局12名成员组成的利率决策小组将决定是否调整其关键利率。该基准利率决定了消费者和企业藉贷的成本，包括抵押贷款、汽车贷款和信用卡等。

利率期货原预期6月减息

在冲突爆发前，利率期货显示市场曾预期年底前会减息两次，每次减息25个基点，而如今，市场对降息的预期却几乎只有一次。芝商所的FedWatch数据亦显示，在本轮冲突发生前，市场曾预期联储局将在6月份降息25个基点，9月份再减息一次，甚至有极小可能根据经济表现在年内出现第三次减息。

但最新概率显示，市场对联储局「不减息」或延迟减息的预期增强。2026年3月维持息率不变机会率已达99.1%，减息0.25厘机会率仅0.9%。到了4月，维持息率不变机会率仍有96%，减息0.25厘机率仅3.9；直至明年3月才见维持不变预期降至41%。

高盛：减息预期推迟至9月

据路透社引述高盛分析师消息称，现在预计联储局设定的2%的个人消费支出 (PCE) 通胀目标将在12月份升至2.9%，并将他们自己对联储局下一次降息的预期从之前的6月份推迟到9月份。

特朗普评论发表之际，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊周四誓言关闭霍尔木兹海峡，这将中断全球五分之一石油供应的运输。纽约原油价格收报每桶95.73美元。石油价格上涨意味着汽油价格上涨，这也会导致运输成本上升，从而推高食品和其他商品的价格。

另外，市场普遍预期，特朗普钦点的更倾向于减息的凯文·沃什，将于5月中旬鲍威尔任期届满时执掌联储局，这使得联储局的下一步行动以及鲍威尔的最后几个月将受到更加严格的审视。