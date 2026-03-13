Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗战事恐累美国今年不减息 特朗普再炮轰鲍威尔：别等到下次开会

商业创科
更新时间：12:28 2026-03-13 HKT
发布时间：12:28 2026-03-13 HKT

美伊冲突升级刺激油价飙升，美国总统特朗普再次呼吁联储局主席鲍威尔立即减息。他在社交媒体Truth Social上发文称，「联储局主席总是太迟，鲍威尔今天在哪里？他应该立刻降息，而不是等到下次会议！」

联储局公开市场委员会(FOMC)将于下周3月17日及18日召开议息会议，届时联储局12名成员组成的利率决策小组将决定是否调整其关键利率。该基准利率决定了消费者和企业藉贷的成本，包括抵押贷款、汽车贷款和信用卡等。

利率期货原预期6月减息

在冲突爆发前，利率期货显示市场曾预期年底前会减息两次，每次减息25个基点，而如今，市场对降息的预期却几乎只有一次。芝商所的FedWatch数据亦显示，在本轮冲突发生前，市场曾预期联储局将在6月份降息25个基点，9月份再减息一次，甚至有极小可能根据经济表现在年内出现第三次减息。

但最新概率显示，市场对联储局「不减息」或延迟减息的预期增强。2026年3月维持息率不变机会率已达99.1%，减息0.25厘机会率仅0.9%。到了4月，维持息率不变机会率仍有96%，减息0.25厘机率仅3.9；直至明年3月才见维持不变预期降至41%。

高盛：减息预期推迟至9月

据路透社引述高盛分析师消息称，现在预计联储局设定的2%的个人消费支出 (PCE) 通胀目标将在12月份升至2.9%，并将他们自己对联储局下一次降息的预期从之前的6月份推迟到9月份。

特朗普评论发表之际，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊周四誓言关闭霍尔木兹海峡，这将中断全球五分之一石油供应的运输。纽约原油价格收报每桶95.73美元。石油价格上涨意味着汽油价格上涨，这也会导致运输成本上升，从而推高食品和其他商品的价格。

另外，市场普遍预期，特朗普钦点的更倾向于减息的凯文·沃什，将于5月中旬鲍威尔任期届满时执掌联储局，这使得联储局的下一步行动以及鲍威尔的最后几个月将受到更加严格的审视。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
17小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
19小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
21小时前
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
即时国际
1小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
郑少秋疑因丧女神隐3年 珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人 粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
3小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT