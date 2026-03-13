AI忧虑引发私募信贷赎回潮 大摩仅批不足一半申请 金融股集体挨沽

综合外媒报道，随着投资者对AI冲击软件公司贷款质素的担忧加剧，私募信贷基金正面临一波赎回申请潮，惟自上周贝莱德决定限制提款后，此举随即被其他管理机构效仿。投资银行摩根士丹利及私募信贷巨头Cliffwater宣布，由于第一季的赎回申请远超基金容许上限，将限制旗下大型私募信贷基金的资金赎回。受消息拖累，摩根士丹利股价急挫4%；其他另类资产管理巨头亦遭抛售，Apollo Global Management、KKR及Ares Management均跌超过3%。

彭博行业研究分析师Herman Chan指出，考虑到银行与私募信贷公司的相互关联性，负面的「落闸」消息持续削弱市场对银行板块的情绪。虽然银行对私募信贷的直接贷款风险相对有限，但市场目前的态度是先抛售再问问题。

赎回申请激增 大摩仅批不足一半

报道指，此次资金外流突显这类半流动性基金所隐藏的风险。这类基金向投资者宣传为参与私募信贷投资的渠道，但由于底层资产极少交易，仅提供偶尔的退出机会。

其中，行业新贵Cliffwater旗下规模达330亿美元的旗舰基金（CCLFX），第一季接获高达14%份额的赎回申请。最终，该基金仅批准赎回7%的份额。

同时，摩根士丹利旗下资产近80亿美元的North Haven私人收入基金，首季亦接获占净资产10.9%的赎回申请，最终该行决定将赎回上限设定为5%，意味仅返还约1.69亿美元，不足投资者赎回请求的一半。

大摩：压力可能很快缓解

摩根士丹利在致客户的信中指出，私募信贷行业整体面临挑战，包括资产收益率收缩及并购环境的不确定性。不过，该行预期「部分压力可能很快缓解」。

摩根士丹利亦解释，设定赎回上限是为了在提供定期流动性与投资私人资产的非流动性特征之间取得平衡，并强调基金截至1月31日，North Haven可用流动性超过22亿美元，且过去三年年化净回报达8.9%。

Cliffwater创办人Stephen Nesbitt亦强调，基金自2019年6月以来年化回报约9.4%，且「历史实现亏损率接近零」。

市场正在经历一场「清算」

PIMCO总裁Christian Stracke在近日的一次播客中直言，市场正在经历一场「清算」。他表示，这不仅仅是信心危机，更是糟糕透顶的承销标准带来的危机。他进一步指出，多年松懈的信贷标准正导致压力显现，尤其是在部分知名企业出现问题后，投资者对贷款质量及对软件企业的风险敞口担忧加剧。

Christian Stracke预计，未来几年违约率将升至中等个位数，投资者回报率可能从约10%降至6%。不过他强调，并不认为会引发更广泛的信贷危机，只要美国经济表现尚可且联储局倾向于减息或维持利率不变，就不太可能出现信贷紧缩的螺旋式上升。