Google地图推出对话式搜寻Ask Maps及沉浸式导航

Google宣布，将旗下的Gemini AI模型与地图功能深度结合，推出名为「Ask Maps」的对话式搜寻功能，以往使用Google地图寻找特定地点，往往需要输入多个关键字。如今，透过全新「Ask Maps」功能，用户只需点击按钮，便可直接以自然语言提出复杂的问题。除此之外，Google推出「沉浸式导航」，利用Gemini模型分析街景及航拍图像，将平面的地图转化为3D视角。

Google表示，使用「Ask Maps」的对话式搜寻功能时，系统会即时分析全球逾3亿个地点及5亿名用户的评论，提供量身打造的答案，并在地图上标示选项。例如，用户可询问「我的手机快没电，哪里有充电插座，而且不用排长龙买咖啡？」或者「今晚有没有开著灯的公共网球场可以打球？」等问题。

系统个性化推介 自动匹配合适餐厅

另外，Ask Maps会根据用户过去的搜寻及储存纪录进行个性化推荐。例如，若用户约朋友在下班后聚会，并要求寻找「有格调、晚上7点、4人枱的餐厅」，系统若知道用户偏好素食，便会自动筛选出提供素食选项的合适餐厅。选定地点后，用户更可直接透过地图订座或导航。目前，Ask Maps功能已率先在美国及印度的Android及iOS设备上推出。

除了搜寻功能有所提升外，Google亦推出「沉浸式导航」，新介面会准确反映周围的建筑物、天桥及地形，并在关键时刻显示行车线、斑马线、交通灯及停车标志，协助驾驶者变线或转弯。

多款功能减轻驾驶压力

此外，系统新增多项实用功能以减轻驾驶压力，包括地图会自动缩放并将建筑物变透明，让驾驶者提前看清前方复杂的弯位或切线要求；在提供替代路线时，会清晰列明利弊，例如路程较长但少塞车，或较快但需收费，并实时通报交通意外等突发状况；以及在抵达目的地前，系统会显示建筑物入口、附近停车场及应停靠在街道的哪一边。

沉浸式导航目前在美国逐步推出，未来数月将扩展至兼容的iOS及Android设备、CarPlay、Android Auto及内建Google系统的汽车。