标普拟改例为SpaceX开绿灯 上市后有望极速被纳入指数 或牵动数十亿美元强制买盘

马斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX将于今年内上市，其高达1.75万亿美元的潜在估值，正使华尔街两大指数巨头为其量身打造新规则。继传出纳斯达克拟设立快速纳入指数机制后，据彭博引述消息报道，标普道琼斯指数公司亦正考虑相关纳入规则，此举将使SpaceX在首次公开招股（IPO）后得以快速纳入。

相较于其他指数，标普500目前并没有快速纳入机制，企业要晋身标普500指数成分股需满足多项标准，包括市值需达到至少227亿美元、注册地于美国，以及必须上市满12个月，任何新企业纳入决定均由委员会作出。

正值多间大型私企计划IPO之际

报道指，潜在的规则调整正值多间大型私企计划今年内进行IPO之际，包括OpenAI及Anthropic 。标普早前在网志中指出，若美国十大风投支持的私营公司全数上市并加入标普500，其权重将占指数约4.5%，超越整个能源板块的占比。

然而，知情人士指，标普正就修改相关规则与持份者进行接触，以了解市场对修改规则的需求。虽然目前尚未作出最终决定，且任何修改均需经过数周的正式咨询，方可落实任何变更。但此举若落实，SpaceX有望迎来数十亿美元的强制买盘。主要因为追踪标普的基金必须买入新纳入的股票，而根据彭博数据显示，约有24万亿美元资金与标普500指数挂钩。

早前路透社曾报道，SpaceX已将快速纳入纳斯达克100指数，列为选择在纳斯达克交易所上市的必要条件之一。目前，纳斯达克及富时罗素（FTSE Russell）亦正就加快大型新股纳入其基准指数进行咨询。

上市后将成标普第六大成分股

据悉，SpaceX是次IPO的目标估值超过1.75万亿美元，计划集资高达500亿美元。若以此估值计算，SpaceX上市后将成为标普500指数中第六大市值公司，仅次于Nvidia、Apple、微软（Microsoft）、亚马逊及Alphabet。