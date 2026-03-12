Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林日曦5年「禁卖盘令」提早解锁 毛记葵涌内地买家身份曝光 股票复牌曾升43%

商业创科
更新时间：11:23 2026-03-13 HKT
发布时间：23:03 2026-03-12 HKT

《100毛》母企毛记葵涌（1716）正式公布卖盘，大股东姚家豪（阿Bu）及陆家俊（陈强）持有的65%股权，出售予内地环保科技界商人马黎阳，每股作价0.6963元，合共1.22亿元。有关交易触发全面收购，其余35%小股东亦可向新买家出售股份。

毛记葵涌今早复牌，曾升43%，高见1.74元，创52周新高。最新升幅收窄至23%。

有意维持上市地位

毛记周四发公告指出，全面收购要约以相同条款，向小股东收购股份，但马黎阳表明将不会提高要约价，亦有意维持股份的上市地位。如所有35%股份均接纳要约，马黎阳将额外花费6580万元收购，将透过贷款融资支付。

交易作价折让42%

是次交易作价0.6963元，较停牌前股价1.21元，大幅折让42.5%；而较毛记最新每股资产净值0.1946元计，则溢价2.58倍。

林日曦5年「禁卖盘令」提早解锁

值得注意的是，毛记葵涌创办人之一、「脑细」林日曦（原名徐家豪）在2021年退股时，以800万元转让股份予阿Bu及陈强，但设有5年「禁卖盘令」，将于今年7月31日才届满。协议指出，应阿Bu及陈强要求，及以940万元为代价，有关禁售承诺已获林日曦解除及免除。

续聘现有管理层及雇员 无意注入资产

毛记指，马黎阳拟继续聘用现有管理层及雇员，无意雇员聘用作出重大变、无意出售或重新调配资产，亦没有注入资产的安排。

或寻扩大业务范围或产品种类

新大股东将视乎日后的业务营运及发展，持续检讨雇员架构，以不时满足所需；亦有意继续经营现有主要业务，但亦有意进行检讨，以制订长远业务策略，将视乎结果，可能探讨其他商机，又或寻求扩大主要业务的地区范围或产品种类。

马黎阳为高新科技环保投资者

根据公告介绍，现年51岁的马黎阳于中国境内高新科技环保企业方面拥有14年投资及营运经验，该企主要从事含重金属固体有害废弃物洁净利用，及无害化环保处理业务。他自2019年至今担任清华苏州环境创新研究院有害废弃物处理技术联合研究中心主任。

马黎阳：带来吸引投资机会

毛记指，马黎阳凭借其于业务营运、私募股权投资、企业管治及政府关系方面的丰富经验，旨在透过策略性投资开拓新行业领域，而他认为是次收购，带来具吸引力的投资机会。

