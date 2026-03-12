Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇控新加坡保险业务传获安联及永明竞购 估值料达20亿美元

商业创科
更新时间：20:07 2026-03-12 HKT
发布时间：20:07 2026-03-12 HKT

《彭博》引述知情人士报道，自汇丰控股（005）宣布对其新加坡保险业务进行策略性检讨后，安联集团及永明金融正考虑竞购汇控的新加坡保险业务。有分析估计该项交易的估值可能达20亿美元或以上。

日资险企传亦加入

消息人士指出，日本的第一生命控股公司（Dai-ichi Life）及生命保险公司（Nippon Life Insurance）亦可能竞购汇丰人寿保险（新加坡）。相关出售程序已于本月启动，非约束性报价或于未来数周内出现。

消息续指，相关考量仍在进行中，有关公司最终可能决定不推进交易，同时亦可能出现其他竞购者。

汇丰：正策略检讨阶段新加坡保险业务

安联、第一生命及日本生命均拒绝置评。永明金融亦不作评论，仅指公司不时寻求能提升其规模与能力、推进目标与策略的机会。汇丰则表示，新加坡保险业务正处于策略检讨阶段，尚未作出任何决定，并拒绝进一步评论。

汇控于一月启动对新加坡保险业务的检讨，作为其全球精简计划的一部分，当时指出新加坡是其优先市场，并将考虑所有方案。彭博行业研究分析师Steven Lam指，鉴於潜在买家的兴趣日增，该项交易对汇丰人寿保险（新加坡）的估值可能达到20亿美元或以上。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
10小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
11小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
8小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
13小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
6小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
13小时前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
6小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT