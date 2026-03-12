汇控新加坡保险业务传获安联及永明竞购 估值料达20亿美元

《彭博》引述知情人士报道，自汇丰控股（005）宣布对其新加坡保险业务进行策略性检讨后，安联集团及永明金融正考虑竞购汇控的新加坡保险业务。有分析估计该项交易的估值可能达20亿美元或以上。

日资险企传亦加入

消息人士指出，日本的第一生命控股公司（Dai-ichi Life）及生命保险公司（Nippon Life Insurance）亦可能竞购汇丰人寿保险（新加坡）。相关出售程序已于本月启动，非约束性报价或于未来数周内出现。

消息续指，相关考量仍在进行中，有关公司最终可能决定不推进交易，同时亦可能出现其他竞购者。

汇丰：正策略检讨阶段新加坡保险业务

安联、第一生命及日本生命均拒绝置评。永明金融亦不作评论，仅指公司不时寻求能提升其规模与能力、推进目标与策略的机会。汇丰则表示，新加坡保险业务正处于策略检讨阶段，尚未作出任何决定，并拒绝进一步评论。

汇控于一月启动对新加坡保险业务的检讨，作为其全球精简计划的一部分，当时指出新加坡是其优先市场，并将考虑所有方案。彭博行业研究分析师Steven Lam指，鉴於潜在买家的兴趣日增，该项交易对汇丰人寿保险（新加坡）的估值可能达到20亿美元或以上。