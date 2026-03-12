Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中东仅占港出口2.5% 信保局无意加保费 第3季推「中小企保障易」先导计划

商业创科
中东战事波及霍尔木兹海峡被封锁，不过香港信保局咨询委员会主席陈瑞娟表示，中东并非香港重要的出口市场，现时仅占本港总出口约2.5%，占信保局的业务量亦很小，至今未有出口商客户反映涉及中东的问题，但局方会密切注视情况发展。信保局总监赵民忠明言，该局并无计划因中东局势而上调保费，并透露将于第3季推出早前《财政预算案》提及的「中小企保障易」先导计划，保障上限60万元，计划不设总保障额度。

接受新客户付货中东投保 惟不保伊朗

赵民忠称，虽然市场上的货运、航空相关保费因中东局势已大增，甚至一些风眼的地区不获受保。然而，信用局的信用保险服务运作正常，除现有客户继续受保外，亦接受新客户付货中东的投保，即使以色列目前仍是受保国家，只有受制裁国家如伊朗等不获受保。该局亦无计划上调保费。

「中小企保障易」拓一带一路及中东

就财政司司长在《财政预算案》中提到的「中小企保障易」先导计划，旨在为与较高风险买家进行出口交易的中小企提供保障。赵民忠指这项措施有助支援港商开拓包括「一带一路」及中东等新兴市场的业务。信保局现正积极筹备中，将于4月公布详情，并最迟于第3季推出计划。他透露计划为期一年，承保标准将会更为宽松，提供约70%保障，保障上限60万元，保费率与现时一样，约为0.4%至0.5%。

庆祝踏入60周年 首推回赠答谢出口商

信保局今年踏入60周年，信保局将由今年4月1日至明年3月31日推出「同行六十•共建未来」保户奖赏计划，以回赠形式回馈出口商客户。赵民忠指，该局是首次以回赠形式，直接扣减保险费用，来奖赏客户。现有及全新的非银行保单保户都自动符合资格，无调登记，可获最高6000元的回赠，相当于有15%的「小营业额保单」不用缴付保费。

电子板块仍旺 今年受保业务前景感乐观

此外，他预告2025至2026年度信保局的受保业务连续第二年创历史新高，估计达2000亿元，按年升约20%，主要受惠AI带动晶片和记忆体的需求大增所致，加上电子商贸及地缘政治下的避险意识增加亦有助受保业务增长。他又对今年受保业务前景表示乐观，因客户预期今年出口将有3%增长，反映电子板块仍然旺盛，但个别板块仍要小心，并密切关注中东及油价的情况。


 

