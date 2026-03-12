Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「裕泽香江」论坛3月23至24日举行 三大方面展示本港发展潜能

商业创科
更新时间：14:58 2026-03-12 HKT
发布时间：14:58 2026-03-12 HKT

财经事务及库务局发表网志表示，「裕泽香江」（Wealth for Good in Hong Kong）高峰论坛再度回归，将于3月23至24日举行，主题为「筑就传承」（Building Lasting Legacies），彰显家族办公室资产规模持续增长与财富世代交替正在掀起的浪潮。

本届论坛将从三大方向向全球家族创一代与新一代展示香港的深厚实力与发展潜能，分别为「资管优势成就家族财富传承」、「文化价值基础孕育蓬勃市场」，以及「智能科技创新驱动资本增值」。

探讨跨世代资产配置、影响力投资

网志提到，富裕投资者正重新评估全球资产布局，倾向将更多财富配置于香港，以寻求更稳定的避险环境，进一步强化香港作为全球家族办公室枢纽的吸引力。最新研究则显示，截至去年底，香港单一家族办公室（SFO）数目已突破3,380间，两年间增长逾20%，其中半数资产规模在5,100万美元以上，反映香港在日益复杂的全球局势中，以稳定与安全吸引更多家族视香港为财富传承的枢纽。

本届论坛将邀请多位顶尖家办决策者及家族继承人，深入探讨跨世代资产配置、影响力投资、慈善传承与家族治理，启发如何以智慧与远见延续家族精神与影响力。

财富传承不仅关乎资产增值

此外，网志指财富传承不仅关乎资产增值，更是核心价值的跨代延续。论坛将邀请成功拓展国际市场的香港创意品牌与深耕本地的国际品牌代表对谈，从品牌建构及数码营销角度，探讨如何凭借香港的市场优势与内地庞大市场潜力，深化品牌与社群连结，协助家办投资者前瞻把握商机。

AI及具身智能等引领科技革命

至于人工智能、具身智能与生物科研正引领新一轮科技革命，为全球家族资本开启投资契机。论坛开场亦将由机械人表演揭幕，展示内地机械人技术的飞速发展，大会亦邀得人工智能与机械人科技领域的创办人与高管分享行业新趋势，探讨家族资本如何在科技革新中辨识机遇，平衡「自主创新」与「战略投资」的关键决策。

