廉署及证监会联合打击内幕交易 拘6男2女 涉偷步获配股消息沽空股票

廉政公署及证监会公布，于3月10及11日采取代号「熔断」（Fuse）的联合行动，打击内幕交易及贪污行为。廉署拘捕6男2女，年龄介于35岁至60岁，包括两家持牌证券公司及一家持牌对冲基金管理公司的高阶管理人员，以及一名中介人。此外，据彭博引述消息报道，中信证券和国泰君安国际的办事处遭到突袭搜查，同时钱涛旗下无极资本（Infini Capital）也受到影响；惟上述公司未有对事件作出回应。

涉证券公司及对冲基金管理公司

联合行动期间，廉署及证监会人员共搜查14个地点，包括有关持牌法团的办公室及被捕人员的住所。

廉署指，三家持牌法团的高级管理人员，包括两家证券公司及一家对冲基金管理公司，均列为本案的调查对象。

据指对冲基金获利逾3亿

有关持牌证券公司的高级主管涉收受持牌对冲基金管理公司超过400万元的贿款，在相关资讯公开披露前，泄露多家香港上市公司的配股机密资讯。该对冲基金公司凭内幕消息，在市场上沽空相关股票或订立沽空股票互换合约，为其对冲基金建立淡仓，而当配股消息公布后，相关股票的股价下跌，该对冲基金据指从其空头部位获利约3.15亿元。

有关联合行动源于证监会最初对涉嫌内幕交易活动的调查，该调查揭露潜在的贪污行为，随后案件移交至廉署调查涉嫌贪污，而证监会则集中调查《证券及期货条例》下的内幕交易和其他不当行为。廉署和证监会指，由于调查仍在进行中，将不再发表任何评论。

另一方面，国泰君安国际（1788）今早公布，证监会和廉政公署周二（10日）到访公司香港主要营业地点执行搜查令，并带走部分文件；同时，一名非董事会成员的雇员被廉署拘留调查。公司对此高度重视，将继续密切监察此事发展。

