Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署及证监会联合打击内幕交易 拘6男2女 涉偷步获配股消息沽空股票

商业创科
更新时间：13:15 2026-03-12 HKT
发布时间：13:15 2026-03-12 HKT

廉政公署及证监会公布，于3月10及11日采取代号「熔断」（Fuse）的联合行动，打击内幕交易及贪污行为。廉署拘捕6男2女，年龄介于35岁至60岁，包括两家持牌证券公司及一家持牌对冲基金管理公司的高阶管理人员，以及一名中介人。此外，据彭博引述消息报道，中信证券和国泰君安国际的办事处遭到突袭搜查，同时钱涛旗下无极资本（Infini Capital）也受到影响；惟上述公司未有对事件作出回应。

涉证券公司及对冲基金管理公司

联合行动期间，廉署及证监会人员共搜查14个地点，包括有关持牌法团的办公室及被捕人员的住所。

廉署指，三家持牌法团的高级管理人员，包括两家证券公司及一家对冲基金管理公司，均列为本案的调查对象。

据指对冲基金获利逾3亿

有关持牌证券公司的高级主管涉收受持牌对冲基金管理公司超过400万元的贿款，在相关资讯公开披露前，泄露多家香港上市公司的配股机密资讯。该对冲基金公司凭内幕消息，在市场上沽空相关股票或订立沽空股票互换合约，为其对冲基金建立淡仓，而当配股消息公布后，相关股票的股价下跌，该对冲基金据指从其空头部位获利约3.15亿元。

有关联合行动源于证监会最初对涉嫌内幕交易活动的调查，该调查揭露潜在的贪污行为，随后案件移交至廉署调查涉嫌贪污，而证监会则集中调查《证券及期货条例》下的内幕交易和其他不当行为。廉署和证监会指，由于调查仍在进行中，将不再发表任何评论。

另一方面，国泰君安国际（1788）今早公布，证监会和廉政公署周二（10日）到访公司香港主要营业地点执行搜查令，并带走部分文件；同时，一名非董事会成员的雇员被廉署拘留调查。公司对此高度重视，将继续密切监察此事发展。

相关文章：国泰君安国际证实遭证监及廉署搜查营业地点 一名雇员被拘留调查 股价曾跌逾6%

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
20小时前
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
00:58
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
突发
4小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
5小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
4小时前
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
17小时前
朗豪坊扶手电梯突然消失？港人惊讶「以为自己记错！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手电梯突然消失？港人惊讶「以为自己记错！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
21小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
5小时前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
2026-03-11 13:04 HKT
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2小时前