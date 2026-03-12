宏利香港及澳门委任纪荣道为副行政总裁 续任首席财务总监

宏利香港及澳门宣布纪荣道获委任为副行政总裁，并继续担任香港及澳门首席财务总监。宏利指，纪荣道将与行政总裁白凯荣携手推动企业整合、强化管治督导，并确保公司的策略重点与日常营运协同一致。他亦会代表行政总裁参与公司多个专责委员会，推动相关业务范畴紧密协作，并继续担任宏利香港及澳门管理高层成员。

同时，他亦将继续领导财务职能，统筹财务会计与汇报、财务规划与分析、库务、企业精算、资本及资产负债管理，以及其他财务相关事务，亦负责领导分销奖酬及业务数据分析工作，以推动绩效管理及问责文化。



纪荣道于2013年加入宏利，历任香港及澳门多个领导要职，涵盖计价、产品及康健业务。他曾任首席产品总监，后兼任康健主管。

宏利香港及澳门行政总裁白凯荣表示，纪荣道此次进一步扩大职责，反映他在公司各个业务层面的重要影响，深信有助该公司进一步实现长远增长目标。