Nvidia加码投资Thinking Machines 公司曾挖角OpenAI数十名员工

英伟达（Nvidia）宣布向AI初创Thinking Machines Lab建立合作伙伴关系及进行新一轮投资，并将供应新一代Vera Rubin AI加速器，协助该公司训练及运行AI模型。根据双方联合声明，这项多年期协议涉及运算能力达至少1吉瓦（gigawatt）的晶片供应，相当于75万户家庭的用电量，预计明年初开始部署。

前OpenAI技术总监掌舵

据彭博报道，Thinking Machines由前OpenAI技术总监Mira Murati创办，去年7月以120亿美元估值筹得20亿美元，而11月亦传出以500亿美元估值进行新一轮融资，即估值比7月时多逾3倍。

不过，去年已曾投资Thinking Machines的英伟达，未有透露今次交易条款，亦未知涉及现金注资、晶片供应或两者兼备，两家公司均只称投资「数额庞大」。英伟达行政总裁黄仁勋则在一份声明中表示，Thinking Machines汇聚了世界顶尖团队推动AI前沿发展，「期待与之合作，实现其对AI未来的愿景」。

去年10月推首款产品Tinker

报道又指，Murati于去年从OpenAI挖角数十名员工，并于10月推出首款产品Tinker，协助用户微调大型语言模型。她在声明中表示，有关合作加速了公司构建AI的能力，使人们可塑造和利用AI，「反过来，AI也将塑造人类潜能」。值得注意的是，Thinking Machines近月亦面临人才流失，其技术总监更已重返OpenAI。

