Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Nvidia加码投资Thinking Machines 公司曾挖角OpenAI数十名员工

商业创科
更新时间：11:32 2026-03-11 HKT
发布时间：11:32 2026-03-11 HKT

英伟达（Nvidia）宣布向AI初创Thinking Machines Lab建立合作伙伴关系及进行新一轮投资，并将供应新一代Vera Rubin AI加速器，协助该公司训练及运行AI模型。根据双方联合声明，这项多年期协议涉及运算能力达至少1吉瓦（gigawatt）的晶片供应，相当于75万户家庭的用电量，预计明年初开始部署。

前OpenAI技术总监掌舵

据彭博报道，Thinking Machines由前OpenAI技术总监Mira Murati创办，去年7月以120亿美元估值筹得20亿美元，而11月亦传出以500亿美元估值进行新一轮融资，即估值比7月时多逾3倍。

不过，去年已曾投资Thinking Machines的英伟达，未有透露今次交易条款，亦未知涉及现金注资、晶片供应或两者兼备，两家公司均只称投资「数额庞大」。英伟达行政总裁黄仁勋则在一份声明中表示，Thinking Machines汇聚了世界顶尖团队推动AI前沿发展，「期待与之合作，实现其对AI未来的愿景」。

相关文章：Nvidia据报推开源AI代理平台「NemoClaw」瞄准企业软件市场

去年10月推首款产品Tinker

报道又指，Murati于去年从OpenAI挖角数十名员工，并于10月推出首款产品Tinker，协助用户微调大型语言模型。她在声明中表示，有关合作加速了公司构建AI的能力，使人们可塑造和利用AI，「反过来，AI也将塑造人类潜能」。值得注意的是，Thinking Machines近月亦面临人才流失，其技术总监更已重返OpenAI。

相关文章：英伟达GTC大会下周震撼登场 憧憬新晶片及「龙虾」平台 专家提醒入市宜分3注

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
18小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
16小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
13小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
22小时前
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
00:09
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
即时中国
2026-03-09 19:10 HKT
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:27
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
1小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
18小时前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
16小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
22小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
2小时前