中东资金或涌港 星展料私银尤其受惠 99%客户中东敞口5%内

更新时间：11:08 2026-03-11 HKT
发布时间：11:08 2026-03-11 HKT

中东战况牵动全球市场，星展（香港）董事总经理兼企业及机构银行总监陈智勇表示，目前已就中东局势对旗下企业客户进行压力测试，超过99%的客户在中东的业务敞口不足5%。他亦指，暂未见部署于中东的资金进行调配的情况，但局势持续不明朗对香港而言或是正面，不排除将吸引中东资金及机构的流入及关注，尤其私人银行业务。

料港写字楼市场仍面临压力

本港经济方面，陈智勇表示，香港整体经济向好，房地产市场逐步企稳，楼价亦已见底，料今年住宅市场将发展正面，惟写字楼市场则仍面临压力，虽中环等核心区域的甲级写字楼显现见底信号，成交有所改善，IPO市场的强劲表现及金融机构等租赁需求，为商业地产市场提供了支撑，但目前香港写字楼空置率约13%，后续仍需持续观察。

陈智勇表示，该行今年访问约368间中小企，三分一受访者对未来一年经营环境表示乐观。
陈智勇表示，该行今年访问约368间中小企，三分一受访者对未来一年经营环境表示乐观。

去年人币贷款业务增长约50%

银行业务层面，陈智勇透露，星展去年存款实现双位数增长，在港人民币贷款业务实现约50%的增长。他指出，内地与香港的利差目前约200个基点，预计这一状况仍将持续2至3年，待利差正常化后，香港作为国际融资中心的角色将进一步回归。

八成中小企拟未来一年增开支

中小企方面，陈智勇指出，该行今年访问约368间中小企，三分之一的受访者表示对未来一年的经营环境表示乐观，更有八成企业计划在未来一年增加开支。他透露，中小企第一考虑到的市场是大湾区城市，第二是亚洲市场，第三是欧洲。

