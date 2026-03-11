Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic与五角大厦冲突 恐损失数十亿美元收入 微软促法官阻止政府

商业创科
更新时间：10:33 2026-03-11 HKT
发布时间：10:33 2026-03-11 HKT

据彭博报道，美国AI初创Anthropic在一场听证会上向法官表示，今年可能会损失数十亿美元的收入，并敦促法官迅速采取行动，阻止特朗普政府将该公司列为美国供应链风险。该公司早前因AI安全问题与五角大厦发生冲突，其中争议在于Anthropic要求国防部保证其AI技术不会被用于大规模监视美国公民或部署自主武器。

逾百企业对合作表示怀疑

Anthropic律师Michael Mongan周二辩称，联邦政府的行动导致100多家企业客户联系该公司，并对继续与其合作表示怀疑。

他表示，一家金融服务公司暂停了与Anthropic就一份价值5,000万美元合约进行谈判；一家制药公司要求将合约期限缩短10个月；以及一家金融科技公司明确表示，将其1,000万美元合约降至500万美元，是因为Anthropic与联邦政府之间纠纷。根据Anthropic财务总监估计，这些事件可能对其2026年的收入，造成数亿美元至数十亿美元的损失。

希望法官撤销供应链风险认定

Mongan要求联邦政府承诺，在下次听证会之前，不会对Anthropic采取任何报复行动，例如发布影响Anthropic的行政命令。不过，司法部律师James Harlow表示，「我不准备就此问题做出任何承诺」。至于下一次法院听证会的举行日期，为3月24日。

Anthropic又希望法官撤销其供应链风险认定，并要求美国政府机构撤回相关指示。该公司声称，由于与政府意见相左，因此遭到排挤，认为案件涉及的法律原则关乎所有被政府不喜欢的联邦承包商权益。

OpenAI与Google研究人员支持Anthropic

值得留意的是，在一封致法官的联合信函中，来自OpenAI与Google的数十位AI科学家与研究人员表达了对Anthropic的支持。他们表示，现有AI系统无法「安全可靠地执行完全自主的致命目标锁定」，也不应被用于对美国民众进行国内大规模监控。

至于持有OpenAI和Anthropic股份的微软提交了一份简报，敦促法官暂时阻止政府的举措，因为这些举措有可能延误国防部所有正在进行的「IT产品和服务合约」。微软还警告称，政府供应商移除Anthropic软件将付出高昂代价，而Anthropic产品的独特性也可能导致一些供应商别无选择。

