有线委邵在纯推动国际业务发展 郑达祖领导财务活动

有线宽频（1097）宣布，执行董事邵在纯及郑达祖获委派特定行政职责，分别负责推动国际业务发展及领导财务战略活动，两人每月可额外收取服务费18.8万元。

邵在纯拓展内容授权及艺人合作

有线指，根据与公司订立的委任函补充协议，邵在纯将负责推动集团国际业务发展，聚焦建立高价值全球战略合作关系，加快国际收入增长及提升盈利能力。职责包括开拓、磋商及执行国际内容及知识产权授权等领域的重大商机，并主导开发新型现场娱乐节目模式，亦将负责建立及管理与全球艺人、名人、网红、艺人经纪公司以及时装及时尚生活品牌之间的战略合伙关系，推动大型商品化、授权及品牌合作计划。

此外，邵在纯主导跨境合资企业的识别与执行、股权投资、国际市场拓展计划，以及与全球活动推广商、音乐节营运商、票务平台及娱乐集团的联盟合作。

郑达祖主导融资及投资者关系

郑达祖则负责领导集团主要财务及战略交易活动，监督企业融资、资本市场、库务及并购计划。职责包括主导股权及债务融资、管理资本结构及资金成本、制定再融资策略，以及监督财务建模、估值、尽职审查及交易文件编制。他亦将承担提升库务运作、现金流预测及流动资金管理等工作，同时主导投资者关系，加强与投资银行及基金经理的战略交流。

根据补充协议，两人就有关职责可收取额外每月服务费18.8万元，薪酬待遇经薪酬委员会参考其资历、经验、职务责任及当前市况后建议，并获董事会批准。协议可由任何一方发出一个月书面通知终止，惟不影响原有委任函的有效性。

有线接纳3600万元信贷函

另外有线宣布，已接纳一间银行发出的信贷函，保函金额高达3600万元，最长期限为5年，贷款人可随时及在任何情况下，于2026年8月31日前作出审查。有线已承诺，在未偿还款项期间，须确保任何时间仍由单一最大股东永升拥有至少35%股权。