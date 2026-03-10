陈茂波指中东局势下市场有序畅顺运作 密切监察情况 今年股楼蓬勃向好

财政司司长陈茂波出席中资企业新春酒会致辞时表示，尽管最近地缘局势难免会对金融市场造成波动，但金融体系已建立了强大的缓冲，政府会密切监察市场情况，而市场在过去这段时期也是有序畅顺运作。

陈茂波指，香港经济展现了良好势头，市面人流畅旺，多项节庆和大型活动吸引了大量旅客访港，资产市场方面，股市、楼市都蓬勃向好。他又称，去年内地驻港公司接近3100家，按年增长两成，充分展现香港作为内联外通国际平台的强大吸引力。

他指出，今年是国家「十五五」规划开局之年，香港将以「AI+」和「金融+」为双主线，释放创科与金融潜力。他欢迎内地企业参与北部都会区、港深河套合作区等建设，特区政府会提供涵盖土地、税务、财政及共同投资的政策包，以弹性措施支持企业在港兴业。本月启用的跨界别专业服务平台，亦会进一步支援内企出海。

王海民：全力推动香港由治及兴

香港中国企业协会会长王海民表示，中资企业体现「以港为家、以港兴业」，去年开展600多项社区活动，灾后捐款捐物逾20亿元。他指，今年适逢协会成立35周年，中企将对接国家规划，发展新质生产力，加大人工智能及金融科技投入，并关注住房、青年、安老等民生议题，全力推动香港由治及兴。

投资署刘凯旋：紧扣十五五机遇协助内企

投资推广署署长刘凯旋表示，中资企业与该署互为助力、相互成就。投资推广署拥35个全球办事处，并新增小红书帐号加强联系，未来将紧扣「十五五」机遇，助力更多内地企业藉港拓全球市场。

名创优品：出海计划审慎观望中东局势

名创优品（9896）副总裁兼首席风控官杨云云表示，香港是内企走向国际的必经第一站，她称，该集团2016年进军香港，现有34家门店，今年将增开大店及快闪店，业务已覆盖全球120个国家地区、门店超8000家。她透露，中东局势暂未影响当地营运，集团会审慎观望，未来将带领100个中国IP走向世界。

极致上下文：香港成科企出海理想平台 倡加强算力

极致上下文联合创始人樊家睿指出，香港是AI技术出海的重要支点，能让巷子变得更「浅」，破解「酒香也怕巷子深」的难题。他称，该公司定位为「AI Agent超级工厂」，香港汇聚国际化人才，拥有完备金融及法律体系，是科技企业出海的理想平台。

樊家睿强调，AI出海不应是简单产品输出，须由一开始按全球化标准设计，融入当地生态。他建议香港加强算力与资金对接，留住高校顶尖AI人才，将前沿技术落地场景，成为内地与全球技术生态的关键桥梁。