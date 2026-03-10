Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法贸银行指中东战事倘持续3个月 布油见125美元 中国通胀压力大增

商业创科
更新时间：20:26 2026-03-10 HKT
发布时间：20:26 2026-03-10 HKT

法国外贸银行举行网络研讨会，法国外贸银行亚太区专题研究经济学家牟昊鑫表示，如果美伊战争持续3个月或以上，布兰特油价或升至每桶125美元。该行大中华区高级经济学家徐建伟引述数据指，中国现时13%的进口来自伊朗，在能源危机下，中国生产成本将会急升，若果油价上升10%，将令中国居民消费价格（CPI）升0.3%，而中国今年首两个月CPI升0.8%。

若油价120美元 中国CPI急增至3.8%

徐建伟续指，假设油价由每桶60美元升至100美元，中国CPI将涨至2.8%；假设油价由每桶60美元升至120美元，中国CPI将涨至3.8%，另预期中国今年经济增长基线为4.8%。他指出，大多数中国公司的盈利能力较弱，无法承受重大的能源价格冲击，加上地缘政治紧张局势令全球需求前景恶化。

日本面临滞胀风险

日本方面，法国外贸银行日本及太平洋高级经济学家岩原宏平表示，中东局势或增加日本滞胀的风险，因为油价上升及日圆走弱，推高通胀；进口成本上升转嫁消费者；因日圆贬值而导致出口价格下跌，未能刺激海外需求。日本央行可能会加快加息步伐，以作稳定日圆汇率及进口通胀，另有机会扩大针对性的经济措施，而额外买债是最后的手段。

法国外贸银行亚太区高级经济学家吴卓殷提及，亚洲银行可能会控制或不扩张中东地区的风险敞口。各国近来加大国防预算，他表示在美伊战争后，国防变得更重要，相关板块或会继续受惠。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
12小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
9小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
4小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
5小时前
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
10小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
8小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
2026-03-09 18:00 HKT
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
8小时前
TVB小花报名《魔音女团》后乘胜追击 穿透视装内衣若隐若现吸关注 望靠身材扭转劣势？
TVB小花报名《魔音女团》后乘胜追击 穿透视装内衣若隐若现吸关注 望靠身材扭转劣势？
影视圈
5小时前