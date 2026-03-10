吴天海忧石油危机严重影响本港经济 对零售业复苏「唔悲观但现实好骨感」

九仓置业（1997）主席吴天海表示，今年香港零售开局不错，2月亦见承接力，但对于前景「唔系悲观，只不过现实好骨感。」他指出，中东局势有机会引致比70年代石油危机更严重，对香港经济或有严重影响，直言「今日要我估，完全无把握。」

相关新闻：九仓置业去年基础净盈利增5% 末期息多一成 指零售稳步复苏 「转化为收入尚需时日」

石油危机或较70年代更严重

吴天海指出，今次石油危机的影响可大可小，而且相对近年俄乌、以巴冲突而言，伊朗战事对香港的打击更为贴身，包括能源价格及电费将上升，势引致通胀加剧，息率亦有机会难以下调，对香港经济或有严重影响。

香港危中有机 中东资金及企业或回流

他相信，中东形势对香港亦危中有机，包括部分原定到中东的资金及企业会回流香港，目前尚在观望能否出现该趋势；而旅游业或减少欧洲旅客来港，但同时亦可吸纳更多留在区内的亚洲旅客。

今年零售开道良好

对于香港零售市道，吴天海表示，近月有良好复苏势头，特别是今年1月零售销售相比去年农历新年高基数下仍有增长，2月仍有承接力。不过他强调，零售租金水平较为滞后，整体仍然较疲弱，而且当中东局势持续，本港租金下行压力将更大。

写字楼供求失衡 料阿里满租后迁出时代广场

写字楼方面，吴天海指出，整体供求失衡情况仍然持续，新需求回升亦追不上供应增加。对于阿里巴巴（9988）早前购买铜锣湾港岛壹号中心作香港总部，目前则仍然承租九置旗下的时代广场数个楼层，吴天海相信，阿里在租约到期后会迁出，但不会回应何时到期，目前九置亦未能确实签新租约，只能「打定个底。」

减负债应对市场波动

吴天海称，由于不知中东战事持续多久，该集团只能进一步加强尽量减少负债，保留财务稳健状况，以应对市场上随时发生的难题。他又指，九置并无订立减债目标，而过去每年大致减少约20亿元，期望今年亦达到相关水平。



